Lucas Rangel conta que foi trolado por Viih Tube e Eliezer sobre gravidez: 'Zero suspeitando'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Rangel, amigo íntimo de Viih Tube e Eliezer, dá detalhes da surpresa que o casal fez para anunciar a gravidez

A notícia de que Viih Tube (23) está à espera do segundo filho já não era novidade para Lucas Rangel (26), muito amigo da empresária e do marido dela, o também empresário Eliezer (34). Em entrevista à CARAS Brasil, o influenciador digital se emociona ao relembrar a surpresa que o casal fez para contar a novidade para ele e o noivo, Lucas Bley (31), logo após o aniversário de um ano de Lua, primogênita dos ex-BBBs. "Zero suspeitando", admite.

Lucas foi convidado para um jantar na casa dos amigos e não imaginava o que estaria por vir."A gente descobriu num dia aleatório, foi bem depois do aniversário da Lua. A Viih o Eli chamaram eu e o Blay pra gente jantar lá (na casa do casal). Ela falou: 'Ah amigo, vem pra cá, pra gente se encontrar, bater um papo, gravar uns conteúdos e jantar'. E aí a gente foi. Lembro até que foi no mesmo dia que a gente estava com as coisas do casamento. Então, a gente foi super tarde. Chegamos lá, bate papo (...) E a gente adora encontrar eles e ficar à toa, sabe? Conversando sobre a vida. E eu e o Blay, zero suspeitando. Zero", conta.

"De repente, mais para o final do jantar, a Vitória traz uma caixa. Aí, ela falou: 'Um presente da casa nova pra vocês. Toma aqui um presente da casa nova pra vocês'. Quando abro, estão lá dois testes de gravidez. E aí, eu e o Blay, a gente se olhou (...) O Blay meio que já percebeu, assim (...) Eu estava ainda raciocinando. Eu falei: Gente, ela está querendo influenciar eu ter filho?'. Eu não estava entendendo. Aí, olhei pra cara dela, olhei pra cara do Eli, eles estavam com uma cara muito de tipo: Te pegamos, é o que você está achando mesmo", emenda.

Foi aí que Rangel não segurou a felicidade. "A gente pulou, comemorou (...) Eles fizeram essa brincadeira para anunciar a gravidez. Eu levei um tempinho para raciocinar, mas depois a gente ficou muito feliz. E ela já tinha contado toda essa coisa de anunciar na Ana Maria, enfim, a gente ficou muito, muito, muito feliz. Fiquei no céu, no céu, no céu. Estou muito empolgado, a gente está muito empolgado. É um casal que a gente ama, são amigos próximos, além da internet. Então, a gente fica bem preenchido assim mesmo, com essa notícia. E agora, todo mundo pode saber, eu posso gritar para todos os cantos, porque tive que ficar de bico fechado", finaliza.

ANÚNCIO DA GRAVIDEZ

No bate-papo com Ana Maria Braga (75), Viih conta que a criança está prevista para nascer em novembro. "A gente está com 12 semanas", contou a ex-BBB 21, que garantiu que fará um chá revelação para contar o sexo do filho. "Mas estou bem traumatizada. Vai ser só com a família", confessa ela, que transmitiu o chá revelação da Lua online, em 2022.

No Instagram, a empresária e influenciadora digital mostrou o momento em que descobriu a gravidez. “Estamos grávidos de novo! Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas, quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha”, começou.

"Ainda eram poucas semanas para poder contar para vocês, mas quis compartilhar a trajetória mesmo assim até para servir de inspiração para as mamães que estão tentando e passam pela frustração do negativo várias vezes. Descobrimos com 3 semanas, antes da minha menstruação atrasar. Reparem que eu não conseguia nem olhar para o visor, com medo de que fosse mais um negativo, mas o positivo já estava lá. Estamos muito felizes, mamães que estão tentando, acreditem! Uma hora o positivo vem”, finalizou Viih.