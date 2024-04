Julio Rocha abre rotina da filha caçula durante internação no hospital

O ator Julio Rocha compartilhou como está sendo a rotina da filha, Sarah, durante a internação por um quadro de pneumonia; confira

Após dar entrada no hospital por conta de uma pneumonia, a pequena Sarah, filha de Julio Rocha, segue internada para dar continuidade ao tratamento. Nesta segunda-feira, 29 de abril, o ator usou as redes sociais para compartilhar como está a rotina no hospital.

Por meio dos stories no Instagram, Julio mostrou a menina sendo medicada e tratada. Em outro momento, Sarah, de 11 meses, apareceu no colo da mãe, enquanto irmãos Eduardo, de 3 anos, e José, de 4, brincavam.

Julio ainda revelou em um registro descontraído que a esposa, Karoline Kleine, durante um momento de relaxamento, tomou um banho quente e o vapor acionou o alerta de incêndio no quarto do hospital.

No último domingo, 29, a mãe da pequena também compartilhou um desabafo sobre os dias de internação. "Hoje, ao completarmos 3 dias de internação da Sarah, a emoção que transborda em mim é indescritível - é uma mistura de gratidão e fé em Deus. Estes dias tumultuados têm sido um treinamento enviado por Ele para algo grandioso em nossas vidas.", disse ela na legenda da publicação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Kleine Buckstegge ✨ (@karolinekleine)

Filha caçula de Julio Rocha é internada e causa preocupação na família

O ator Julio Rocha usou suas redes sociais no último domingo, 28, para contar uma situação delicada que aconteceu em sua família. Sua filha caçula, Sarah, de 11 meses, foi internada com um quadro de pneumonia e causou preocupação no artista e sua esposa, Karoline Kleine.

Em seu perfil oficial do Instagram, o famoso compartilhou um vídeo brincando com a herdeira em uma cadeira de rodas no corredor do hospital, tentando manter o bom humor da menina, mesmo em um momento complicado. Na legenda da publicação, ele desabafou sobre a preocupação que teve com a pequena e ainda falou sobre seu quadro de saúde.

"Sarah foi internada na quinta-feira à noite. Eu estava em Joinville a trabalho e a @karolinekleine teve que organizar tudo sozinha. Só consegui chegar às 6 da manhã na sexta-feira — que desafio! Normalmente, pensamos que nosso papel enquanto pais é educar os filhos, oferecendo lições que eles carregarão para a vida toda. Porém, às vezes, são eles que nos ensinam. Nossa pequena princesa Sarah, que ainda nem completou um ano, já está enfrentando a pneumonia com uma força incrível e dando várias lições para todos nós! Ela é diferenciada, especial demais!", iniciou Julio.

O ator ainda falou sobre a apreensão da família e a lição que tirou dessa situação delicada. "Eu e Karol ficamos muito preocupados e ansiosos com o estado de saúde dela, mas a Sarinha mostrou uma resiliência admirável, assim como seus irmãos, nos ensinando uma valiosa lição: devemos enfrentar as adversidades da vida com leveza, otimismo e fé. É assim que encontramos a força necessária para não apenas sair de situações difíceis, mas sair delas fortalecidos. A cura verdadeira vem de dentro de nós. É essencial nos permitirmos sorrir, rir e brincar. Nutrir a alma é tão importante quanto alimentar o corpo. Essa experiência nos fortaleceu como família, unindo-nos ainda mais e mostrando que podemos sempre contar uns com os outros", disse ele.

Ao finalizar, Julio deixou uma mensagem de carinho para seus seguidores. "O amor é o melhor remédio e a cura para tudo. Compartilho esta receita com outras famílias que possam estar enfrentando situações semelhantes: usem estes momentos para reforçar, reiterar e restaurar o amor entre vocês. Com amor, respeito e muita fé, enfrentaremos juntos qualquer desafio. Essa é uma mensagem que todos precisamos ouvir! Sintam-se abraçados e levem adiante esta energia. Somos todos parte de uma grande família. Tenham todos um ótimo domingo".

Além de Sarah, Julio Rocha e Karoline Kleine são pais de outros dois meninos: Eduardo, de 3 anos, e José, de 4 anos. No último dia 19, o casal comemorou o último mesversário da pequena, que teve como tema o filme Valente, da Disney.