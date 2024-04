Filho de Arlindo Cruz fala sobre a internação do pai no RJ

Arlindo Cruz está internado em um hospital no Rio de Janeiro e o filho dele, Arlindinho Cruz, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do pai

O cantor Arlindo Cruz está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 21 de abril. Agora, o filho dele, Arlindinho Cruz, atualizou os fãs sobre como anda a saúde do pai.

Durante o programa Encontro, da Globo, ele contou que o pai deverá ter alta hospitalar nos próximos dias. "Ele ainda está (internado), mas está terminando o antibiótico. Se Deus quiser, essa semana está em casa já. Se recuperando, voltando, melhorando e tendo mais qualidade de vida", afirmou.

Arlindo foi internado para o tratamento de uma infecção respiratória.

Na semana passada, a esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, contou mais sobre o motivo da internação. "Sim, nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil. Ele é traqueostomizado, tem GTT (gastrostomia) - forma que o cantor se alimenta -. São sete anos acamados e nós chegamos com um quadro de bradicardia que foi controlado a tempo, graças a Deus, ao Ludo Mário e a força que ele tem, a resistência que o Arlindo tem. Ele está com tudo equilibrado novamente, dentro das possibilidades dele. Dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem. Então, foi internado, sim, para cuidar de uma bradicardia e está tudo sob controle. Eu agradeço", contou.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Vale lembrar que, em 2017, Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Após passar um longo período no hospital e realizar cerca de 17 cirurgias, o cantor segue com o tratamento em casa atualmente, ao lado da família.

Sempre que possível, os familiares de Arlindo costumam mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.