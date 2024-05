Susana Vieira reflete sobre diagnóstico de leucemia: “Não tem cura”

Aos 81 anos de idade, Susana Vieira revelou que, além da leucemia, foi diagnosticada com outra doença sanguínea, mas garantiu: "Me deixou em paz"

Em entrevista ao Fantástico exibida no último domingo, 19, Susana Vieira refletiu sobre os desafios vem enfrentando em sua vida pessoal. Além do diagnóstico de leucemia, a atriz revelou que sofre de outra doença sanguínea.

“Eu tenho leucemia linfocítica crônica, que é uma doença. Não tem cura e não adianta fazer transplante de medula. E eu tenho outra doença de sangue, que é a anemia hemolítica autoimune. É óbvio que à medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada, mas essa doença parece que foi Deus… me deixou em paz. Mas estou em remissão, então tomara que seja isso”, relatou.

Ainda no bate-papo, Susana compartilhou detalhes de sua rotina de cuidados com a saúde. “A disciplina, faço os exercícios que mandam e eu como de tudo: arroz, feijão, muita farinha – eu adoro farinha! Então, eu como de tudo: pão, manteiga, tudo”, disse ela.

Sobre os planos para o futuro, a famosa afirmou que irá continuar realizando seus objetivos, e deixou uma reflexão emocionante aos fãs.

“Desejo muita coisa, mas continuo ligada no amor, no sexo. O que eu quero dizer é que, se você continua desejando alguma coisa, você continua viva e bonita. Deseje um pão com manteiga, deseje um emprego melhor, deseje um homem, deseje uma mulher. Meu verbo não é sonhar, é desejar”, finalizou.

Confira a entrevista completa:

Susana Vieira abre o jogo sobre procedimentos estéticos

Aos 81 anos, a atriz Susana Vieira afirma que nunca precisou de procedimentos estéticos. Durante uma entrevista ao Fantástico no último domingo,19, a atriz da Globo diz que não tem vontade de mexer em sua aparência, mas não descarta a possibilidade de realizar alguma intervenção estética.

"Esse negócio de fazer coisas na cara, de se encher de coisas, não me chama atenção porque eu não precisei. Como eu não precisei, eu não faço. Eu não sou contra quem faz. A minha testa, na hora que eu achar que me incomodou, aí farei um botox. Mas eu já sofri tanta injeção na vida por causa da doença que tive...", disse ela.