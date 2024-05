Sertanejo Chrystian revela como descobriu que precisa do transplante de rim

Em entrevista no Domingo Espetacular, o sertanejo Chrystian revela detalhes do diagnóstico para transplante de rim e quando a cirurgia vai acontecer

O cantor sertanejo Chrystian revelou detalhes do seu diagnóstico de problema no rim e que o levou a precisar de um transplante do órgão. Em entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record TV, ele contou que a cirurgia ainda não aconteceu, mas está agendada.

O artista contou que descobriu um problema no rim enquanto fazia exercícios físicos ao perceber uma alteração no abdômen. "Eu estava fazendo abdominal e falava para o meu personal: ‘Amigo, eu preciso perder a barriguinha’. Um dia eu parei descansando e eu vi uma bola enorme na barriga. Aí eu fui fazer exames. Aí eu descobri que tinha um rim policístico. O meu rim estava com 11% só funcionando. Aí tem que fazer transplante”, afirmou.

Porém, o transplante teve que ser adiado e deverá acontecer em outubro de 2024. "Marcou o transplante e o médico falou: ‘Preciso ver o seu coração’. Eu tinha falado para ele que meu pai teve seis infartos, o Ralf já teve um infarto silencioso. Fiz o cateterismo, descobriu duas veios meia-boca e coloquei dois stents. No tratamento do stent, afina muito o sangue e não pode fazer cirurgia porque dá hemorragia. Aí marcou para outubro o meu transplante”, afirmou ele.

Chrystian vai receber um rim de sua esposa, Key Vieira, que aceitou ser a doadora dele. No Domingo Espetacular, ele brincou sobre receber o órgão da amada. "Por isso que eu casei com ela, eu sabia que um dia ia precisar de um pedacinho dela”, comentou entre risadas.

Chrystian comunicou o adiamento da cirurgia para os fãs

Em março de 2024, o cantor sertanejo Chrystian, da ex-dupla com Ralf, contou que não realizou a cirurgia porque teve que fazer um procedimento para colocar stents. "Oi, gente, estou passando aqui para deixar todos os meus fãs, amigos e contratantes tranquilos. Estou me sentindo muito bem. A cirurgia que eu ia fazer dia 11 foi adiada para o final do ano porque tive que colocar dois stents no coração. Esse trâmite e tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia", disse ele.

Então, o artista garantiu que está bem e o transplante acontecerá no futuro. "Estou muito melhor que eu estava em questão de saúde e alegria, Deus é bom o tempo inteiro e estou me sentindo muito bem. Quero de qualquer maneira cumprir a agenda de shows e compromissos. Fiquem tranquilos que estou me sentindo muito bem com a proteção divina e da minha amada", afirmou.

Chrystian foi internado no final de fevereiro para fazer exames pré-operatórios e descobriu que precisava fazer o cateterismo. Assim, o procedimento foi realizado e teve que adiar o transplante. Ele está tomando medicamentos que impedem o transplante.

O cantor precisará fazer o transplante de rim porque foi diagnosticado com rim policístico, uma condição renal em que cistos se desenvolvem no órgão. Apesar de não serem cancerígenos, eles apresentam riscos e sintomas recorrentes. Após o diagnóstico da condição, Chrystian descobriu que sua esposa é compatível e ela concordou em doar o órgão.