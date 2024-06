Aline Wirley passa por cirurgia e tranquiliza fãs: ‘Cuidar de mim’

Aline Wirley compartilhou em suas redes sociais nesta segunda, 17; a ex-integrante do Rouge explicou os detalhes do procedimento

A cantora Aline Wirley chocou os fãs ao contar que passou por uma cirurgia para retirada de miomas, que são tumores uterinos benignos, nesta segunda-feira, 17, em uma clínica na zona sul do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela explicou os motivos do procedimento e tranquilizou os seguidores, garantindo que foi um procedimento simples.

"Por aqui, uma pausa pra cuidar de mim. Vou entrar no centro cirúrgico daqui a pouco pra retirar alguns miomas que, depois de alguns exames, descobri serem o motivo da minha anemia. Perco muito sangue no meu período menstrual e mesmo fazendo reposição de ferro, ainda assim não estava resolvendo. A cirurgia é simples, e se Deus quiser daqui a pouco já tô em casa", disse a participante do BBB 23.

Acompanhada do marido, Igor Rickli, ela gravou um vídeo antes de passar pelo procedimento. Enquanto repousava, a atriz mostrou a cama em que estava e filmou o ator. "Enquanto alguns operam, outros trabalham", disse ele.

Igor também mostrou a esposa conversando com os médicos no quarto da clínica. "Não tenha pressa de ir embora. Eu tenho que buscar as crianças", brincou o artista.

Foto: Reprodução / Instagram

Aline Wirley e Igor Rickli se emocionam ao comemorar a adoção dos filhos

Recentemente Aline Wirley e o marido, Igor Rickli, emocionaram os seguidores ao anunciarem que terminaram o processo de adoção dos filhos mais novos, Fátima e Will. O casal, que aguardava o fim dos trâmites legais, dividiu a boa notícia através de um vídeo publicado no Instagram.

No registro, eles contam que já receberam as certidões das crianças. "A gente está tão feliz, meu Deus! Acabou, finalizou o processo das crianças junto, né? Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são no papel Fátima Christóforo e Will Christóforo", afirmaram, visivelmente emocionados.

E completaram: "Em breve, vocês vão conhecer eles, eles são muito maravilhosos". Ao final do registro, Aline Wirley e Igor Rickli, que estão a caminho de São Paulo para uma apresentação, aparecem se despedindo dos filhos. "Tchau meu príncipe, pai te ama, tá filho? Tchau princesa!", diz o ator, mostrando os pequenos rapidamente.