Aline Wirley e Igor Rickli se emocionam ao comemorar a adoção dos filhos

Visivelmente emocionados, o casal Aline Wirley e Igor Rickli celebrou o fim do processo de adoção dos dois filhos: 'Eles são maravilhosos'

A cantora Aline Wirley e o marido, Igor Rickli, emocionaram os seguidores neste sábado, 8, ao anunciarem que terminaram o processo de adoção dos filhos mais novos, Fátima e Will. O casal, que aguardava o fim dos trâmites legais, dividiu a boa notícia através de um vídeo publicado no Instagram.

No registro, eles contam que já receberam as certidões das crianças. "A gente está tão feliz, meu Deus! Acabou, finalizou o processo das crianças junto, né? Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são no papel Fátima Christóforo e Will Christóforo", afirmaram, visivelmente emocionados.

E completaram: "Em breve, vocês vão conhecer eles, eles são muito maravilhosos". Ao final do registro, Aline Wirley e Igor Rickli, que estão a caminho de São Paulo para uma apresentação, aparecem se despedindo dos filhos. "Tchau meu príncipe, pai te ama, tá filho? Tchau princesa!", diz o ator, mostrando os pequenos rapidamente.

Recentemente, a cantora e ex-BBB falou sobre a relação dos caçulas com o herdeiro mais velho, Antônio, de nove anos. "É muito especial ver eles integrados, num processo de adaptação dos três. A medida que o tempo vai passando, vejo que eles estão construindo uma ponte estruturada na confiança, no respeito, no afeto, na irmandade e no amor. Uma relação construída nos detalhes", disse a artista.

"São muitos os processos e agora são irmãos. Irmãos são irmãos, rola briga, ciúmes, meu Deus, às vezes é um grande caos. Outras vezes, como esse momento, é só alegria e risadas infinitas pela casa. Quanta coisa nós cinco estamos aprendendo, quando amor cabe no peito. A vida ganhou novas cores, novos sons, novo cheiro, novo jeito, e essa é a melhor vida que eu poderia ter", completou Aline.

Igor Rickli revela como foi a adoção dos filhos

O ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley são pais de três crianças. Eles tiveram um filho biológico, Antonio, e adotaram duas crianças há poucos meses. Agora, ele relembrou como foi o processo de adoção dos novos filhos.

Em um vídeo nas redes sociais, Igor contou que a intenção do casal era adotar apenas uma criança, mas se apaixonaram por irmãos e decidiram ficar com os dois. "Nós entramos no Sistema Nacional de Adoção para receber um menino de até sete anos, mas entendemos que ele tinha uma irmã e, quando conhecemos a irmã, ficamos completamente apaixonados. E não existia a possibilidade de ela não vir com a gente", disse ele.

E completou: "Foi um processo muito rápido, cauteloso e muito organizado. Nós conhecemos os nossos filhos através da Busca Ativa, que é uma ferramenta que hoje facilita para que essas crianças que estão fora do padrão da predileção nacional encontrem as suas famílias, encontrem suas casas. Adotar é amor, é um ato de amor. E nós estamos vivendo isso. Hoje estamos com a nossa casa repleta de amor".