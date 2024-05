Como está Tony Ramos? Após nova cirurgia, hospital atualiza quadro do ator

O ator Tony Ramos realizou uma nova tomografia nesta segunda-feira, 20, para acompanhar sua recuperação após uma segunda cirurgia cerebral

O ator Tony Ramos fez uma nova tomografia nesta segunda-feira, 20, para acompanhar sua recuperação após uma segunda cirurgia cerebral, realizada no domingo, 19. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, onde o ator está internado, ele apresenta "importante melhora na evolução do quadro clínico".

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos se recupera da segunda cirurgia realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de ontem (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Hoje (20/05), o paciente foi submetido ao exame de tomografia, que apontou importante melhora na evolução do quadro clínico. Tony Ramos encontra-se estável, lúcido, acordado e respira sem o auxílio de aparelhos", diz o texto.

Tony foi internado no hospital na quinta-feira,16. Ele passou mal enquanto trabalhava em uma gravação após ter um hematoma subdural, que é um sangramento entre o cérebro e seu revestimento externo, o crânio. O boletim desde domingo, 19, informou que o ator da Globo desenvolveu um distúrbio de coagulação e teve que passar por um novo procedimento cirúrgico.

Em recente entrevista ao SBT, a mulher do ator, Lidiane Barbosa falou sobre a saúde dele após a primeira cirurgia. "O susto foi muito grande, mas ele está ótimo, tá? Já está falando. Amanhã está na UTI e, se Deus quiser, ele vai para a semi-UTI. Está tudo bem. A cirurgia foi considerada um sucesso, graças a Deus. Deus sabe o que faz e tudo aconteceu na hora certa. Não tem previsão de alta porque acabou de acontecer", disse.

Projetos

Recentemente, Tony Ramos interpretou o vilão Antônio na novela das 21h Terra e Paixão. Após o fim das gravações na TV, o ator se envolveu em projetos no teatro e no cinema. Nas últimas semanas, Tony estava filmando A Lista, uma adaptação da peça homônima de Gustavo Pinheiro. O longa-metragem conta com Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, como protagonistas. O elenco inclui também Rosamaria Murtinho, Tony Tornado, Reginaldo Faria, Letícia Colin e Zezeh Barbosa. Na produção, Tony interpreta o par romântico de Lilia.