Esposa de Arlindo Cruz atualiza estado de saúde do cantor após internação

Após Arlindo Cruz ser internado em ala semi-intensiva com quadro de bradicardia, esposa do cantor deu atualizações sobre quadro de saúde do artista

Em entrevista concedida à Quem nesta quinta-feira, 25, Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, deu atualizações sobre o estado de saúde do marido, que foi internado nesta semana com um quadro de bradicardia - quando os batimentos cardíacos ficam mais lentos do que o esperado.

Durante a conversa com o veículo, ela enfatizou que o artista, que enfrenta as consequências de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico ocorrido em 2017, também é portador de uma doença autoimune, o que o torna mais vulnerável. Além disso, ele é traqueostomizado e faz uso de GTT (gastrostomia, método de alimentação).

"Graças a Deus e aos orixás, só apresenta evolução e melhoras. Dentro da realidade do quadro dele, ele está bem demais. Continuamos na observação, ele está fazendo antibioticoterapia, que é natural que pessoas com doença autoimune como ele façam de vez em quando", disse ela.

Babi também elogiou a resiliência do marido, acamado desde 2017. "Ele é muito forte e tem uma missão a cumprir, uma purificação espiritual que o ser humano não consegue entender. Quem só pensa na matéria e no que é palpável não entende. Mas para quem acredita em missão...", afirmou à reportagem.

Na sequência, a esposa de Arlindo reforçou sobre o lançamento do Instituto Arlindo Cruz, na próxima sexta-feira, 26. "Uma coisa boa que quero contar é que amanhã vamos fazer o lançamento público do Instituto Arlindo Cruz, no Teatro Rival, aqui no Rio, a partir das 18h, com entrada franca. O intuito é preservar a obra e imortalizar o imortal: a obra, o acervo, o legado dele".

"O show tem que continuar, como ele mesmo escreveu, para a eternidade. E no dia 4 de maio será na Feira Preta, em São Paulo, onde ele é o grande homenageado do ano. Amanhã tem show do Arlindinho, grandes amigos do jornalismo, da música e da política já confirmaram presença. Vai ser maravilhoso! Já em São Paulo vai ter show do Marcelo D2, que convida Arlindinho, Maria Rita e Leci Brandão", finalizou Babi.

Esposa de Arlindo Cruz esclarece nova internação do cantor em hospital

O sambista Arlindo Cruz, de 65 anos, precisou ser internado novamente na última terça-feira, 23, em um hospital no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela colunista Fabia Oliveira, do site 'Metrópoles', e confirmada nas redes sociais por Babi Cruz, esposa do cantor.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Babi explicou que o marido precisou retornar a unidade de saúde para tratar uma bradicardia - condição em que o ritmo do coração apresenta lentidão ou irregularidade. Para evitar a propagação de fake news a respeito do quadro de saúde do artista, ela decidiu esclarecer a situação.

"Sim, nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil, o Arlindo é traqueostomizado, tem GTT [sonda alimentar ligada ao abdome], são sete anos acamado. E nós chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo. Graças a resistência que o Arlindo tem, ele está com tudo equilibrado novamente", iniciou Babi Cruz.

Na sequência, a esposa do sambista garantiu que o famoso está bem, dentro do possível, e que está a seu lado no hospital desde o momento da internação. "Dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem. Foi internado, sim, para cuidar de uma bradicardia, e está tudo sob controle", declarou ela, agradecendo a força e carinho de todo o público.

Babi Cruz finalizou seu relato explicando que Arlindo Cruz não precisou ser encaminhado para o CTI (Centro de Terapia Intensiva): "Está em uma semi-intensiva, do meu ladinho, tranquilo, sendo cuidado com tudo o que ele precisa e merece, do jeito que tem que ser", concluiu.