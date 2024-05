Fabiana Justus leva bronca durante tratamento contra câncer: "Puxão de orelha"

Com dificuldades em sua dieta, Fabiana Justus leva bronca durante tratamento contra câncer e dá dicas para quem está passando pelo mesmo; confira!

Em batalha contra a leucemia, a influenciadora digital Fabiana Justus levou uma bronca por não estar seguindo com o tratamento de maneira correta. Em visita ao médico, a filha de Roberto Justus contou que levou um 'puxão de orelha' por não estar bebendo água o suficiente.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Fabiana desabafou sobre a bronca e revelou o motivo por não conseguir beber água. "Uma bronca que eu levei foi que eu tenho que tomar mais água. Tô tomando muito remédio, né? Então preciso tomar água para limpar o corpo", iniciou.

"E agora a água tá começando a ter um gosto levemente melhor. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a quimioterapia afeta muito o gosto da água. Aliás, o gosto de tudo, de comida, de água. Então agora tá começando a melhorar esse gosto metálico na minha boca. Ainda tá, mas tá muito melhor", disse Fabiana.

A influenciadora ainda falou como era ainda mais difícil comer e beber no início do tratamento. "Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia comer nada direito. Gosto muito ruim, muito metálico, muito esquisito. Aí tomar água era uma missão impossível. Eu tinha que colocar um pouco de suco, misturado com água, com gelo", contou a famosa.

Fabiana ainda disse que está focada para reverter a situação e melhorar sua ingestão de líquidos. "Agora tô conseguindo tomar um pouco mais de água, mas preciso tomar mais. Levei um puxão de orelha, então eu estou andando pela casa com esse garrafão, e vamos que vamos", declarou.

Por fim, ela ainda deu uma dica para quem está passando pela mesma situação. "Se por acaso você está passando por quimioterapia e você também tá sentindo esse gosto, estou aqui para dizer, ele melhora. Ele vai melhorar em algum momento, e ele é horrível, e eu sei bem como ele é. Dizem que a gente tem que testar a água. Tem águas que tem mais gosto, tem águas que tem menos gosto, depende do pH. Eu sinto que tá cada vez melhor. E quanto mais gelada, melhor!", finalizou Fabiana.

Recentemente, a filha de Roberto Justus chegou a fazer um transplante de medula óssea e segue se recuperando após o procedimento.

Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus explica por que está sumida das redes sociais

Na última quinta-feira, 2, Fabiana Justus usou as redes sociais para trazer atualizações aos internautas em meio ao tratamento contra a leucemia mieloide aguda. Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária explicou o motivo de estar sumida das redes sociais.

Realizando o tratamento em casa, ao lado da família, ela esclareceu que está postando menos por ter coisas para resolver. "Oie! Mais quietinha por aqui, mas resolvendo várias coisas de casa. Quanto mais eu fico em casa, mais coisas quero resolver", escreveu ela aos risos.