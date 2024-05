Fãs querem reconciliação entre Belo e Gracyanne? Veja resultado da enquete

Enquete feita para os leitores da CARAS Brasil aponta opinião dos internautas para uma possível reconciliação entre Belo e Gracyanne

Belo (50) e Gracyanne Barbosa (40) anunciaram o fim de seu relacionamento de 16 anos em meados de abril. Porém, nessa última semana publicaram desabafos nas redes sociais, o que gerou especulações sobre uma possível reconciliação do ex-casal.

Para os leitores da CARAS Brasil, o músico e a musa fitness não deveriam voltar a se relacionar. De acordo com a enquete organizada nesta segunda-feira, 20, apenas 33,3% dos internautas que votaram querem que o casal tenha uma nova chance. Enquanto isso, 66,7% dos fãs preferem que Belo e Gracyanne continuem separados e sigam novos rumos em suas vidas .

O anúncio do término do cantor e da influenciadora pegou os fãs de surpresa e teve alguns desdobramentos polêmicos. Pouco tempo após assumir o fim do casamento, a musa fitness foi acusada de ter traído o cantor com seu personal trainer.

Gracyanne negou a infidelidade e afirmou que, apesar de realmente ter se relacionado com o profissional, o fez enquanto ela e o cantor já não estavam mais juntos. Pouco tempo depois, Belo foi visto fazendo uma mudança na casa em que vivia com a então esposa.

No último domingo, 19, Gracyanne usou seu perfil do Instagram para desabafar sobre o fim da união. No dia, os dois completariam 12 anos de casamento. "Há 12 anos, estávamos vivendo um momento único, incrível, lindo e inesquecível, um verdadeiro sonho."

"Passei o dia pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas, que estiveram conosco nesse dia especial e acompanharam tudo, um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar em palavras. Um dia feliz, se tornou um dia difícil", completou.

Poucos dias antes, na sexta-feira, 17, o músico também compartilhou um desabafo sobre as especulações e boatos que surgiram desde o fim do casamento. "Surpreendentemente li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim."

"O que exatamente vivi de real? Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram. Agora, aguardo que o mundo volte a seguir seu curso adequado, que o certo e o errado retomem seus devidos lugares, e que a verdade e a falsidade se reencontrem em suas respectivas esferas", completou.

