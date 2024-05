Quem é mais rico? Saiba os valores das fortunas de Belo e Gracyanne Barbosa

Saiba os valores das fortunas de Belo e Gracyanne Barbosa, que estão passando por uma separação após 14 anos juntos

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa estão se separando após 14 anos de relacionamento. Prestes a enfrentar uma batalha judicial para a divisão de seus bens, o ex-casal teve sua fortuna individual revelada para o público.

Segundo o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ambas as partes do ex-casal estão faturando muito com sua carreira. O pagodeiro, que recentemente iniciou sua turnê com o grupo Soweto, tem o maior cachê de artista solo no pagode atualmente, cobrando R$ 700 mil para participar de eventos.

Já Gracyanne, que tem alto alcance nas redes sociais, também tem um cachê bem alto. Segundo o jornal O Globo, a influenciadora fitness cobra R$ 20 mil por publicidade na web. O portal Leo Dias ainda informou que, segundo especialistas, seu conteúdo em plataforma de conteúdo adulto poderá faturar R$ 5 milhões quando for ao ar.

O veículo afirma que, no entanto, Belo e Gracyanne Barbosa não possuem bens em seu nome. Portanto, na hora da divisão do divórcio, não devem ter problemas na hora de chegar em um acordo na separação legal.

Gracyanne Barbosa nega estar morando em apartamento de 18m² após separação

Algumas semanas após o anúncio do fim de seu casamento com o cantor Belo, Gracyanne Barbosa tem planos de se mudar para São Paulo. Em entrevista recente à Quem, a musa fitness revelou que fica em um apartamento pequeno, de apenas 18m², quando está na capital paulista.

Agora, em entrevista divulgada nesta quarta-feira, 15, Gracyanne negou que tenha se mudado para este apartamento menor, que fica localizado próximo à Avenida Paulista. Em conversa com a Ela, a modelo esclareceu que se trata de uma estadia provisória e falou sobre os boatos de mudança definitiva do Rio de Janeiro para São Paulo.

"Continuo morando no Rio de Janeiro. Faço publicidade para essa rede de apartamentos", disse ela ao veículo, fazendo referência a sua presença no imóvel.