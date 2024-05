Gracyanne Barbosa nega estar morando em apartamento de 18m² após separação

Em entrevista, Gracyanne Barbosa explicou sobre estadia em apartamento de 18m² e esclareceu sobre onde reside atualmente

Algumas semanas após o anúncio do fim de seu casamento com o cantor Belo, Gracyanne Barbosa tem planos de se mudar para São Paulo. Em entrevista recente à Quem, a musa fitness revelou que fica em um apartamento pequeno, de apenas 18m², quando está na capital paulista.

Agora, em entrevista divulgada nesta quarta-feira, 15, Gracyanne negou que tenha se mudado para este apartamento menor, que fica localizado próximo à Avenida Paulista. Em conversa com a Ela, a modelo esclareceu que se trata de uma estadia provisória e falou sobre os boatos de mudança definitiva do Rio de Janeiro para São Paulo.

"Continuo morando no Rio de Janeiro. Faço publicidade para essa rede de apartamentos", disse ela ao veículo, fazendo referência a sua presença no imóvel.

Gracyanne ganha novo presente luxuoso de admirador secreto

Divorciada após o fim de seu casamento com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa parece ter um admirador secreto com dinheiro. Após ganhar um conjunto de joias de R$ 4 mil, na segunda-feira, 13, a influenciadora foi surpreendida novamente na última terça-feira, 14, durante um treino na academia.

Exercitando-se no local, a famosa foi interrompida por uma funcionária que lhe trouxe uma sacolinha da mesma joalheria que ela havia ganhado o outro mimo. E mais uma vez ela ganhou um colar e brincos. Pela semelhança dos presentes, Gracyanne Barbosa comentou que deve ser a mesma pessoa que está lhe enviando as surpresas.

"No meio do treino de hoje, outro presente pra me fazer morrer de vergonha. Tão fofinha ela gente", comentou sobre ter recebido a joia de uma moça na academia. "Pelo amor de Deus, quem é? Me matou de vergonha, agora por favor, se apresente! Obrigada", pediu a artista. Confira os resgistros aqui!