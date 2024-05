Na academia, Gracyanne ganha novo presente luxuoso de admirador secreto

Mais um! Gracyanne Barbosa ganha nova joia de admirador secreto durante treino na academia; famosa ficou surpreendida com presente caro

Divorciada após o fim de seu casamento com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa parece ter um admirador secreto com dinheiro. Após ganhar um conjunto de joias de R$ 4 mil, na segunda-feira, 13, a influenciadora foi surpreendida novamente nesta terça-feira, 14, durante um treino na academia.

Exercitando-se no local, a famosa foi interrompida por uma funcionária que lhe trouxe uma sacolinha da mesma joalheria que ela havia ganhado o outro mimo. E mais uma vez ela ganhou um colar e brincos. Pela semelhança dos presentes, Gracyanne Barbosa comentou que deve ser a mesma pessoa que está lhe enviando as surpresas.

"No meio do treino de hoje, outro presente pra me fazer morrer de vergonha. Tão fofinha ela gente", comentou sobre ter recebido a joia de uma moça na academia. "Pelo amor de Deus, quem é? Me matou de vergonha, agora por favor, se apresente! Obrigada", pediu a artista.

Após o fim de seu casamento com Belo, Gracyanne Barbosa estaria pensando em se mudar para São Paulo, a musa fitness até então estaria morando em um apartamento de 18m². Segundo informações do portal Leo Dias, a mansão onde o cantor morava com ela está avaliada em torno de R$ 10 milhões e fica localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro do Recreio.

Gracyanne Barbosa toma decisão drástica após personal ganhar visibilidade

A musa fitness Gracyanne Barbosa parece não ter gostado muito da visibilidade que seu ex-personal trainer Gilson de Oliveira ganhou após o affair entre eles se tornar público. Em meio ao divórcio da influenciadora com o cantor Belo, o treinador foi apontado como possível pivô da separação - já negado pela própria famosa.

Diante da repercussão, além de ganhar diversos novos seguidores nas redes sociais, Gilson recebeu uma proposta de uma plataforma de conteúdo adulto para abrir um perfil no site. Apesar de não ter levado adiante o romance com o rapaz, Gracyanne decidiu colocar um ponto final até na amizade entre eles.

Segundo informações do portal LeoDias, a ex-esposa de Belo teria bloqueado Gilson em todas as redes sociais após o personal iniciar no ramo de influenciador. Saiba mais aqui.