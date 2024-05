Após separação, Gracyanne Barbosa está morando em apartamento de 18m²

Pagando R$ 200 por dia, Gracyanne Barbosa está morando em mini apartamento em São Paulo; influenciadora explicou melhor escolha

Após algumas semanas do anúncio do fim de seu casamento com o cantor Belo, Gracyanne Barbosa estaria vivendo em um novo lugar. Na verdade, a musa fitness teria novo planos para sua vida agora que está solteira e pretende se mudar para São Paulo.

No Rio de Janeiro, a influenciadora digital morava em uma grande mansão com o artista e vários familiares. Inclusive, ela chegou a revelar como era dividr a casa com 10 pessoas. Mas, quando está na capital paulista, a famosa revelou à Quem que se abriga em um apartamento bem pequeno, de 18m².

“Tenho ficado mais aqui do que no Rio de Janeiro, e pretendo vir em breve, mas preciso buscar meus cachorros. Estou procurando um lugar maior. Onde estou é pequeno para eles”, comentou sobre querer se mudar para São Paulo.

O local escolhido pela famosa é um mini apartamento, no estilo de studio, ou seja todos os ambientes são integrados, sala, cozinha e quarto, apenas o banheiro fica separado por uma porta. A diária estaria em torno de R$ 200.

Segundo informações do portal Leo Dias, a mansão onde Belo morava com Gracyanne Barbosa está avaliada em torno de R$ 10 milhões e fica localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro do Recreio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa e Belo moravam com a família

Tempos atrás, Gracyanne Barbosa revelou em sua rede social que ela e Belo moravam com seus famíliares na mansão no Rio de Janeiro. A influenciadora então foi sincera ao contar como era a convivência de tanta gente e bichos.

"Atualmente moramos em 11 pessoas, mães, funcionários, enteadas, neta, genro mais cinco cachorros e dois gatos", contou quem vive com ela.

Em seguida, ela comentou como é a experiência. "Posso dizer que iria render um bom reality show", deu risada. "É bom ter a casa cheia e a família por perto, ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande e um desafio diário lidar com pessoas diferentes, vai de uma idosa com mais de 80 anos a uma criança de 5 anos, gerações, criações, opiniões, pensamentos e escolhas, tudo diferente!", declarou.