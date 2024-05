Viih Tube explica por que não revelou nome do segundo filho

A influenciadora Viih Tube e Eliezer revelaram que estão esperando um menino, mas ainda mantêm em segredo o nome do segundo filho. Saiba o motivo

A influenciadora Viih Tube, de 23 anos, e Eliezer, de 34, revelaram que estão esperando um menino, mas ainda mantêm em segredo o nome do segundo filho. Na madrugada desta terça-feira, 21, ela explicou o motivo de não divulgar a informação.

"Gente, ainda não contamos o nome do bebê porque ainda estamos decidindo", disse a famosa em seu stories no Instagram. Vale lembrar que os ex-BBB's já são pais de Lua Di Felice, que completou um ano em abril deste ano.

Viih Tube fala sobre nome do segundo filho (Reprodução/Instagram)

Viih Tube diz que criança não se chamará Céu

Na semana passada, Viih Tube participou de uma live do "Pod Delas" e compartilhou alguns detalhes sobre o nome do bebê. Ao ser questionada se o pequeno já tem nome, ela disse que sim e adiantou que há uma conexão com o nome da irmã, Lua.

Mas se limitou a dizer que o nome escolhido para a criança não será Céu. "Não é Céu não, gente, pelo amor de Deus. E não é Sol também, todo mundo acha que é Sol. Não é, tá, gente?", disse a esposa de Eliezer.

As apresentadoras tentarem descobrir mais detalhes e perguntaram se o nome do bebê está relacionado com planetas. Além disso, falaram da possibilidade de ele sofrer bullying por ter um nome diferente. "Não vou dar esse spoiler, mas acho que ele não vai sofrer bullying com o nome, eu acho que o nome é bonito", garantiu a ex-BBB.

Eliezer fala de faturamento da empresa de Lua

Em recente participação no podcast 'No Lucro CNN', apresentado por Phelipe Siani, Eliezer abriu o jogo sobre o faturamento da empresa criada por ele e por Viih Tube para Lua. "Tenho dados, não de cabeça, mas tenho dados", disse o pai de Lua. "Segundo o Sebrae, [movimenta] R$ 16 bilhões por ano. Ou seja, bola dentro. Vocês foram pra um mercado que dá grana", contou o jornalista.