Valesca Popozuda declara apoio à comunidade LGBT: 'Não estou aqui por modinha'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Valesca Popozuda; ela reforça a importância da comunidade LGBT+ em sua carreira

A 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo começou no início da tarde deste domingo, 2, na Avenida Paulista. Valesca Popozuda (45) foi uma das celebridades que marcaram presença no evento. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa e conversou com a cantora, durante a conversa ela declarou seu apoio à comunidade LGBT+: "Não estou aqui por modinha".

Valesca reforça que durante toda sua carreira recebeu suporte do público LGBT+. A dona do hit Beijinho no ombro avalia a importância da Parada do Orgulho como um dia de luta por direitos:"Eu acho que não é só uma festa, a gente está aqui para correr atrás das nossas lutas".

"Lá atrás, eles foram os primeiros que me abraçaram, entendeu? Então, essa bandeira eu sempre disse que eu não carrego ela, ela está aqui junto comigo [apontando para o peito]. Eles foram os que sempre me apoiaram [falando dos fãs LGBT+], foram os que sempre estiveram comigo ali na alegria e na tristeza sabe?", menciona a cantora.

A cantora ainda critica quem se apoia na comunidade para receber prestígio ou dinheiro, o famoso pink money: "Eu não estou aqui por modinha e nunca foi por modinha o meu amor por todos eles [LGBTQIAPN+], jamais! Eu acho que hoje em dia as pessoas buscam muito uma modinha".

Valesca ainda declara que não se importa com as críticas que recebe por apoiar a comunidade LGBT, pelo contrário, a cantora comenta que tem um sentimento de gratidão aos seus fãs pelo tanto de suporte que já recebeu: "Se eu lançasse uma música e não estourasse, eles estavam ali fazendo valer a pena, sabe? [Me apoiaram] muito mais do que muitos fãs héteros que eu tenho", finaliza a cantora.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VALESCA POPOZUDA: