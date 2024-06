Jesus Luz declara seu apoio à comunidade LGBT+: 'Nunca tive muitos preconceitos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o DJ Jesus Luz comemora participar pela primeira vez da Parada do Orgulho LGBTQIA+ e reforça seu apoio à comunidade

Neste domingo, 2, foi realizada a 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, na Avenida Paulista. O evento contou com a presença de diversas personalidades, entre elas, pela primeira vez, o DJ e modelo Jesus Luz (37). Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela sobre sua proximidade com a comunidade e declara seu apoio: "Nunca tive muitos preconceitos".

Por conta de sua criação, Jesus confessa que cresceu livre de muitos julgamentos, esse fato o faz se sentir parte da comunidade LGBT+: "Eu me sinto abraçado pela comunidade desde sempre, desde muito novo, então, é natural me sentir parte".

"Minha família sempre me abriu muito a minha mente para tudo, sabia?, eu cresci com um pai e uma mãe que nunca me deixaram preconceitos na minha cabeça. Eu nunca tive muitos preconceitos", declara Jesus Luz.

Com relação aos seus próximos passos na carreira, o DJ não pode dar mais detalhes, porém garante que em breve terá novidades, entre uma delas será uma turnê, Jesus Luz pretende viajar bastante com esse novo projeto.

É TEMPO DE MUDANÇAS

Recentemente, Jesus Luz surpreendeu seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma foto de antes e depois do seu corpo, ele passou por um processo de emagrecimento. Aos 29 anos, o modelo viu seu pai, Luiz Heitor, travar uma dura batalha contra a obesidade e o tabagismo, que culminou em sua morte em 2016, aos 53 anos, devido a um broncoespasmo.

Atento ao que o pai sofreu, cerca de um mês atrás, ele decidiu retomar o controle de sua alimentação e intensificou os cuidados com o corpo, buscando recuperar a forma e a disposição que o consagraram no mundo da moda.

Em abril deste ano, o modelo foi fotografado em uma praia do Rio de Janeiro sem seu abdômen definido. Depois disso, decidiu retomar os hábitos do passado, que foram deixados de lado em razão da agenda cheia de trabalhos. Com uma nova rotina, passou a se exercitar todos os dias. Para ajudar no processo, ele procurou ajuda de um personal trainer, um médico e um nutricionista.

