Jesus Luz confessa verdadeira motivação para emagrecer: "Sofrer muito"

Após compartilhar nas redes sociais o antes e depois de sua forma física, o modelo Jesus Luz revela o real motivo pelo qual decidiu emagrecer

Aos 29 anos, o modelo Jesus Luz viu seu pai, Luiz Heitor, travar uma dura batalha contra a obesidade e o tabagismo, que culminou em sua morte em 2016, aos 53 anos, devido a um broncoespasmo. Atento ao que o pai sofreu, cerca de um mês atrás, ele decidiu retomar o controle de sua alimentação e intensificou os cuidados com o corpo, buscando recuperar a forma e a disposição que o consagraram no mundo da moda.

“Vi meu pai sofrer muito. A Malena (filha de sete anos do casamento dele com a modelo e DJ Carol Ramiro) nasceu e logo depois ele morreu. Parece que a esperou nascer só para conhecer a neta, que era a primeira dele”, lembrou ele em entrevista ao Gshow.

Em abril deste ano, o modelo foi fotografado em uma praia do Rio de Janeiro sem seu abdomên definido. Depois disso, decidiu retomar os hábitos do passado, que foram deixados de lado em razão da agenda cheia de trabalhos. Com uma nova rotina, passou a se exercitar todos os dias.

“Malhar é um hábito bem incorporado por mim há muitos anos. Minha saúde física mental e emocional caminham juntas. Mas relaxei na alimentação e foi difícil mantar a rotina devido a algumas viagens”, disse ele.

Ajuda profissional

Para ajudar no processo, ele procurou ajuda de um personal trainer, um médico e um nutricionista.“Minha alimentação sempre foi equilibrada ao longo da vida, mas eu vinha cometendo muitos furos e de alguma forma usando a comida como fonte de recompensa", explicou.

Aos 37 anos, essa é a segunda vez que Jesus ficou acima do peso idela. A primeira vez, ele recorda, foi na véspera de uma campanha publicitária para uma marca de roupas. “Seria ideal que algumas fotos na época fossem sem camisa e eu precisei negar essa condição. Além da questão estética e profissional, fico muito atento à saúde devido à experiência de ter perdido meu pai doente", falou.