Jesus Luz mostra perda de peso com fotos de antes e depois: "Inspiração"

O modelo Jesus Luz compartilhou nas redes sociais seu corpo em fotos de antes e depois de passar por um processo de emagrecimento

Nesta terça-feira, 14, o modelo Jesus Luz, de 37 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma foto de antes e depois do seu corpo ao passar por um processo de emagrecimento. Enquanto na primeira imagem ele exibia sua forma anterior, na segunda mostra um corpo visivelmente mais definido e revela os resultados de sua transformação.

"Você não decide seu futuro! Você decide seus hábitos, e seus hábitos decidem seu futuro! — FM Alexander",disse ele na legenda, citando um ator e pensador australiano. Nos comentários, a namorada dele, a dermatolotista Camila Stroligo, elogiou o parceiro. "Sua disciplina é minha fonte de inspiração!", escreveu a médica.

Veja a publicação em que Jesus Luz mostra sua mudança física:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jesus Luz (@jesusluz)

Jesus Luz já namorou Madonna

Antes da médica, o modelo se envolveu com famosas como Aline Campos e Madonna. Ele e a rainha do Pop se conheceram em 2008. Na oportunidade, a cantora estava no Brasil para os shows da turnê Sticky e Sweet Tour. Ela realizou um ensaio fotográfico em um hotel localizado em Ipanema e posou com quatro modelos brasileiros, entre eles, Jesus Luz. O rapaz carioca, que é filho de uma cabeleireira com um funcionário público, tinha 21 anos na época e chegou a participar de um clipe da diva, Celebration, no ano seguinte.

O fim do relacionamento foi anunciado em 2010. De acordo com informações do portal The Sun, a diferença de idade e os desafios de conciliarem as agendas foram fatores determinantes na decisão. O namoro lhe trouxe fama e ele investiu na carreira de DJ. Depois, ele se casou com Carol Ramiro e a pequen Malena, fruto do relacionamento, está atualmente com 7 anos. O fim do relacionamento foi anunciado em 2022. Atualmente, namora a dermatologista Camila Stroligo.