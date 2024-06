Will Smith elogia batalha de rap brasileiro: 'Fora de série'

Nesta sexta-feira, 21 de junho, Will Smith compartilhou nas redes sociais o vídeo de uma batalha de rap brasileiro e fez elogios

Will Smith já mostrou diversas vezes que é muito fã do Brasil e nesta sexta-feira, 21 de junho, não foi diferente. Em sua conta no Instagram, o ator compartilhou um vídeo em que duas meninas brasileiras aparecem fazendo uma batalha de rap.

Na legenda da publicação, o artista fez questão de elogiar. "O rap de batalha brasileiro é fora de série. Uau", escreveu ele.

Rapidamente, o post recebeu mais de 180 mil curtidas e milhares de comentários. "Quer que providenciamos um CPF e uma carteirinha do SUS??? Está muito brasileiro", brincou um seguidor. "Sei lá, o jeito que o Will ama o Brasil é diferente", comentou outro.

Esta não foi a primeira vez que Will Smith fez publicações enaltecendo o Brasil em suas redes sociais.

Sósia baiano

O ator americano Will Smith está conquistando cada vez mais os brasileiros. Após compartilhar um meme de sucesso do país, o artista divertiu a web ao publicar em suas redes sociais o vídeo de um 'sósia baiano'.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o protagonista da série de sucesso 'Um Maluco No Pedaço' repostou um registro onde ele aparece sentado em uma Porsche 911 vintage. Em poucos segundos, a edição corta para o 'Will baiano' em um celta preto com uma escada no topo do veículo. "Muito bom", escreveu o famoso.

O 'sósia brasileiro' que aparece no vídeo é interpretado pelo humorista Naio Barreto, conhecido na internet como Will Smith Baiano. Apesar da semelhança com o ator americano, em seu perfil, que já conta com mais de 1 milhão de seguidores, ele deixa claro não ser um sósia original. Além disso, o rapaz também conta com ajuda de Inteligência Artificial para se parecer com o astro.

Nos comentários da postagem, diversos internautas brasileiros se divertiram com a nova interação de Will Smith. "Will é mais brasileiro que muitos artistas", disse um fã. "Brasileiro é diferenciado, mas baiano é alto nível!!!", declarou outro.

"Enquanto alguns 'influenciadores' brasileiros cobram por uma menção ou usam videos de pessoas e nem mesmo as marcam, o Will, mundialmente conhecido, marca as pessoas com a maior simplicidade! Parabéns Will você diferente dos iguais, o melhor", destacou um terceiro.