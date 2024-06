Valentina Bandeira esclarece motivo de não ter participado do Bate-Papo BBB

Em entrevista recente, Valentina Bandeira compartilhou o que ocasionou sua não participação nos programas sobre o BBB 24, na TV Globo: "Vacilei"

Na última quarta-feira, 26, Valentina Bandeira esclareceu o motivo do afastamento precoce do "Bate-Papo BBB" antes de sua estreia. Em entrevista ao programa “Selfie Service”, de Lucas Selfie, a influenciadora explicou o que levou a não participação da atração que apresentaria ao lado de Thais Fersoza.

Questionada se tinha algum projeto para participar no BBB, Valentina Bandeira brincou se intitulando como “ex-BBB”. A influenciadora detalhou que faria dois programas no reality da TV Globo, mas uma atitude sua gerou a quebra de contrato. “Eu sou uma ex-BBB, né? Rolou esse papo sim. Eu ia fazer dois programas no BBB. Mas eu vacilei, falei antes da hora, descumpri com o combinado e caí”, contou.

“Não é como se eu fosse uma menininha burrinha que não entende essas coisas. Eu sabia das regras, eles me falaram das regras, então eu descumpri, nada mais natural eles não quererem continuar. Foi tudo muito justo”, confessou.

Confira o momento:

Valentina Bandeira quer voltar à TV

Sucesso nas redes sociais, Valentina Bandeira é um dos nomes que comandou a apresentação do festival Lollapalooza no Multishow. A atriz nascida em Paris, na França, não esconde a empolgação com o evento e aproveita para deixar claro que quer estar de volta aos papéis na televisão.

A artista conta que já trabalhou em outros festivais de música, e que já compareceu a outras edições do Lollapalooza. Porém, agora sente uma expectativa maior do público, e revela que estudou sobre as atrações que estarão no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos próximos três dias.

"Eu venho da televisão, é uma volta", diz ela, que esteve em novelas como Totalmente Demais e Todas as Flores, em entrevista à CARAS Brasil. "Minha praia é a televisão. É meu lugar de conforto, meu lugar familiar. Nunca fujo muito disso, acaba sempre voltando para mim."Confira a entrevista completa!