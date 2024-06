Will Smith diverte fãs brasileiros ao notar 'sósia baiano': 'Alto nível'

Se parecem muito? O ator americano Will Smith agitou os fãs brasileiros ao compartilhar o vídeo de um 'sósia' da Bahia

O ator americano Will Smith está conquistando cada vez mais os brasileiros. Após compartilhar um meme de sucesso do país, o artista divertiu a web ao publicar em suas redes sociais o vídeo de um 'sósia baiano'.

Através de seu perfil oficial no Instagram, o protagonista da série de sucesso 'Um Maluco no Pedaço' repostou um registro onde ele aparece sentado em uma Porsche 911 vintage. Em poucos segundos, a edição corta para o 'Will baiano' em um celta preto com uma escada no topo do veículo. "Muito bom", escreveu o famoso.

O 'sósia brasileiro' que aparece no vídeo é interpretado pelo humorista Naio Barreto, conhecido na internet como Will Smith Baiano. Apesar da semelhança com o ator americano, em seu perfil, que já conta com mais de 1 milhão de seguidores, ele deixa claro não ser um sósia original.

Nos comentários da postagem, diversos internautas brasileiros se divertiram com a nova interação de Will Smith. "Will é mais brasileiro que muitos artistas", disse um fã. "Brasileiro é diferenciado, mas baiano é alto nível!!!", declarou outro.

"Enquanto alguns 'influenciadores' brasileiros cobram por uma menção ou usam videos de pessoas e nem mesmo as marcam, o Will, mundialmente conhecido, marca as pessoas com a maior simplicidade! Parabéns Will você diferente dos iguais, o melhor", destacou um terceiro.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o astro americano compartilha uma publicação do humorista Naio Barreto. Recentemente, Will Smith repostou em seu perfil um vídeo do brasileiro junto com um amigo interpretando os personagens da franquia de filmes 'Bad Boys'.

"Foram muitos anos persistindo e acreditando que esse dia chegaria, e ele chegou! Pensei em desistir, desanimei… mas o agir de Deus é lindo e ele age mesmo no momento certo. Fui notado pelo meu ídolo, o cara que desde criança admiro e vejo pela TV numa realidade tão distante e que hoje sabe quem eu sou. Estou muito feliz. Will ama Will", declarou Naio Barreto em suas redes sociais.

Messi impressiona ao atuar com Will Smith

O jogador de futebol Lionel Messi animou os fãs com uma aparição inesperada. Fora dos campos, o camisa 10 argentino fez uma participação no teaser do filme 'Bad Boys 4', franquia protagonizada por Will Smith e Martin Lawrence.

Além do atleta, Jimmy Butler, estrela do Miami Heat, da NBA, também marcou presença nas gravações. No vídeo, divulgado pelo perfil oficial do filme, o jogador de basquete decide fazer parte da dupla de 'Bad Boys', mas acaba desistindo ao perceber que os treinamentos não foram feitos para ele.

Messi, por sua vez, aparece no final do teaser, quando Will Smith e Martin Lawrence estão comentando sobre a desistência de Jimmy Butler. Neste momento, o argentino toca a campainha e chega no local com a mesma intenção do jogador de basquete: entrar para a dupla de 'Bad Boys'; confira!