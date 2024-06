Quem é? Will Smith gera repercussão na web com meme de idosa brasileira

Will Smith surpreendeu ao compartilhar um meme criado por Vovó Maria, uma senhora de 88 anos que simulou um atropelamento no meio da rua

Nesta segunda-feira, 10, Will Smith surpreendeu ao compartilhar um meme criado por Vovó Maria, que é uma influenciadora brasileira. Em seu perfil no Instagram, o astro de Bad Boys postou um vídeo da carismática senhora de 88 anos simulando um atropelamento no meio da rua. "Os motoristas no Brasil são inacreditáveis!", brincou ele na legenda.

A publicação, é claro, repercurtiu entre os brasileiros. "Olha só. Os Brasileiros vão dominar o mundo!", comentou um internauta. "Gente esse homem vai naturalizar brasileiro", brincou outra. "Rapaz essa vovó tá de parabéns, fazendo acrobacia fácil fácil que saúde!!", elogiou um terceiro. "Depois que descobrem o engajamento brasileiro, já era!", disse mais uma.

Quem é Vovó Maria?

Vovó Maria soma 5,4 milhões de seguidores no Instagram e 4,4 milhões no TikTok. Com a ajuda de seu neto, Gabriel, ela compartilha vídeos de humor frequentemente. Os dois começaram a produzir conteúdo em 2015, mas precisaram interromper quando o rapaz começou a trabalhar. Após a morte da irmã de Maria, ele decidiu retomar as publicações na tentativa de animar a veterana. Com informações da revista Quem.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Will Smith (@willsmith)

Will Smith revela encontro com fantasma

Durante uma recente entrevista ao The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, o ator americano Will Smith, relatou que enfrentou uma situação desesperadora há algumas décadas em um hotel cinco estrelas de Londres, na Inglaterra. Na ocasião, ele encontrou um susposto fantasma.

"Isso foi provavelmente há 27 anos. O 'fantasma' urinou no banheiro do meu amigo e apagou todas as mensagens do telefone dele", disse o ator. O apresentador, por sua vez, questionou se o espírito teria origem britânica. "Nós não o ouvimos falar, então presumimos que era britânico, mas foi assustador o suficiente para fazermos o check-out do hotel", acrescentou, conforme repercurtiu a CNN Brasil.