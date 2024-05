Messi impressiona ao atuar com Will Smith em novo teaser do filme 'Bad Boys 4'

Ator! O jogador de futebol Lionel Messi agitou os fãs com uma aparição inesperada no teaser da franquia de filmes 'Bad Boys'

O jogador de futebol Lionel Messi animou os fãs com uma aparição inesperada. Fora dos campos, o camisa 10 argentino fez uma participação no teaser do filme 'Bad Boys 4', franquia protagonizada por Will Smith e Martin Lawrence.

Além do atleta, Jimmy Butler, estrela do Miami Heat, da NBA, também marcou presença nas gravações. No vídeo, divulgado pelo perfil oficial do filme, o jogador de basquete decide fazer parte da dupla de 'Bad Boys', mas acaba desistindo ao perceber que os treinamentos não foram feitos para ele.

Messi, por sua vez, aparece no final do teaser, quando Will Smith e Martin Lawrence estão comentando sobre a desistência de Jimmy Butler. Neste momento, o argentino toca a campainha e chega no local com a mesma intenção do jogador de basquete: entrar para a dupla de 'Bad Boys'.

No entanto, diferente de Butler, em tom bem-humorado, os personagens informam que o craque 'errou de casa' e fecham a porta rapidamente. Nas redes sociais, além de vibrarem com o vídeo divulgado, internautas também se mostraram impressionados com a atuação do jogador.

"Messi cansou da bola de ouro. Vai buscar o Oscar agora", brincou um fã. "Eles put** porque sabem que o Messi conseguiria", se divertiu outro. "O que eu tô empolgado pra ver esse filme no cinema não é brincadeira", declarou um terceiro.

Confira o teaser:

Bad Boys 🤝 Jimmy Butler 🤝 Lionel Messi pic.twitter.com/5jlaa3Yw2u — NBA LEGENDADA 🇧🇷 (@NBALegendada) May 28, 2024

Neymar presta homenagens à Messi após argentino deixar o PSG

Em junho de 2023, o jogador de futebol brasileiro Neymar Jr. usou suas redes sociais para prestar suas homenagens ao craque da Seleção Argentina e ídolo do esporte, Lionel Messi, que ao final da temporada europeia, deixou o clube francês do Paris Saint-Germain.

"Irmão... [As coisas] não saíram como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer dividir 2 anos com você. Muita sorte nessa nova etapa e que seja feliz. Te amo", escreveu o camisa 10 da Seleção Brasileira, em espanhol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Para ilustrar a postagem, o jogador de futebol compartilhou dois cliques ao lado do argentino. Em um deles, em preto e branco, Neymar aparece abraçando Messi, enquanto no outro, os dois sorriem e posam para a câmera. Ambos foram tirados no vestiário do clube francês.