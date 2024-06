Luis Miranda recorda ajuda de Caio Blat em bastidores de filme: 'Facilitou'

A CARAS Brasil esteve na coletiva de Grande Sertão, filme inspirado na obra de Guimarães Rosa; Na conversa, Luis Miranda deu detalhes dos bastidores

Luis Miranda (54) faz parte do time de artistas do elenco de Grande Sertão, filme inspirado na obra de Guimarães Rosa (1908-1967) que estreou em meados de junho. Apesar do texto complicado, o ator garante que se saiu bem em frente às telas, e agradece ao companheiro de cena, Caio Blat (44) pela ajuda nos bastidores.

"Tem um mérito para Caio Blat e Luísa Arraes, que estavam vivendo essa história facilitou muito o trabalho da gente", conta Luis Miranda . O casal estava imerso no universo do livro desde 2017, quando estrearam a peça Grande Sertão: Veredas, da diretora Bia Lessa, e seguiram em cartaz rodando o Brasil por dois anos.

"A troca com o Caio e a Luísa que já tinham uma história muito grande com essa obra, foi extremamente importante para fazermos as composições e as construções", continua o artista. "É óbvio que o Guel [Arraes] e o Jorge [Furtado], que são esses monstros, também prepararam um [bom] texto. O trabalho de ensaio ajudou muito."

Leia também: Luisa Arraes revela desafios de filme ao lado de Caio Blat: 'Muito cruel'

Na trama, Luis Miranda dá vida ao general Zé Bebelo. Ele reflete que, assim como a maioria dos personagens da obra, ele não se enquadra em uma visão maniqueísta. "Os personagens que o Guimarães propõe são tão bem desenhados que eles têm uma vida muito própria. Zé Bebelo tem até certo ponto uma missão, depois acaba recebendo outra, que não é dele, mas é do mundo."

O ator ainda reflete sobre a atualidade do clássico da literatura brasileira, e como ele se relaciona a problemas atuais, mesmo tendo sido escrito em 1956. "É muito incrível isso, vários aspectos são discutidos no filme que existem na sociedade, como a milícia, o tráfico de armas dentro do exército. É a sensação de uma história recorrente, que continua tão atual e potente."

Dirigido por Guel Arraes(70) o filme Grande Sertão transpõe para o cinema a obra Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa. Gravado no ano de 2021, o longa-metragem ainda conta com nomes como Rodrigo Lombardi, Mariana Nunes, Luellem de Castro e Eduardo Sterblitch no elenco.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUIS MIRANDA NO INSTAGRAM: