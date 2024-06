Bruna Marquezine conta início de amizade com Zendaya: "A gente trocou telefone”

Em entrevista, Bruna Marquezine compartilhou mais detalhes sobre amizade com a atriz de Hollywood, Zendaya, e brincou sobre primeiro contato

Bruna Marquezine está brilhando! Em entrevista ao podcast Famosos Conselhos, ela contou mais detalhes sobre o primeiro contato com Zendaya, e revelou ter trocado mensagens com a atriz norte-americana.

As duas ficaram próximas em abril de 2023, durante a divulgação de Besouro Azul na CinemaCon, evento de cultura geek realizado em Las Vegas, Estados Unidos. Questionada sobre o nível de proximidade com a namorada de Tom Holland, Bruna compartilhou com a apresentadora Mica Rocha sobre ter trocado mensagens de WhatsApp com a famosa.

"Quando eu conheci ela, eu tentei por meio segundo fingir que aquilo era normal para mim. Só que durou, exatamente, meio segundo", brincou. A atriz brasileira confessou que dispariu elogios à Zendaya, dizendo: "Eu te admiro muito, e eu sei que estou destruindo todas as possibilidades de ser a sua amiga fazendo isso". Em resposta, a estrela de Hollywood afirmou: "Não, eu adoraria mais uma amiga". "E aí a gente trocou telefone”, relembrou Bruna.

Depois desse primeiro encontro, elas se cruzaram mais uma vez no MET Gala deste ano, evento em que Zendaya era uma das apresentadoras. "Eu passei pela mesa dela torcendo para que ela lembrasse de mim", contou.

Bruna Marquezine posa com buquê de flores gigante no Dia dos Namorados

Em meio aos rumores de um possível affair com João Guilherme, Bruna Marquezine surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto com um buquê de flores gigante que ganhou em uma data muito especial, o Dia dos Namorados. Sem revelar o destinatário do presente, ela levantou ainda mais suspeitas sobre o romance.

Por meio dos stories do Instagram, Bruna apareceu posando na porta de casa com um sorrisão de orelha a orelha, segurando seu presente: um buquê de rosas vermelhas bem grandão. Inclusive, foi possível notar que o admirador secreto caprichou na quantidade para o arranjo, e os braços da atriz aparecem repletos de flores.

Marquezine dispensou a legenda para a publicação, mas acrescentou uma canção com uma letra pra lá de romântica: “Hoje à noite, o brilho do amor está nos seus olhos. Mas você irá me amar amanhã?”, diz o trecho da música ‘Will you love me tomorrow’, do grupo, The Shirelles, eleita para embalar o registro especial da estrela. Confira!