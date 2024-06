Rodrigo Lombardi recorda ensaios de filme sobre clássico de Guimarães Rosa: 'Impossível'

A CARAS Brasil esteve na coletiva de Grande Sertão, filme inspirado no livro de Guimarães Rosa; Rodrigo Lombardi ainda comentou desafios da produção

Após interpretar Guimarães Rosa (1908-1967) na série Passaporte para a Liberdade, Rodrigo Lombardi (47) revisita a obra do escritor brasileiro em Grande Sertão. No filme, que está em cartaz desde a última quinta-feira, 6, o ator dá vida ao guerreiro Joca Ramiro e não esconde a dificuldade de trazer para as telonas o clássico brasileiro.

A CARAS Brasil esteve presente na coletiva do filme em São Paulo e, durante a conversa, o elenco afirmou que o texto rimado foi um dos principais desafios nos ensaios e bastidores. "Era incrível no texto de Guimarães, assim como o de grandes obras, você tenta e fala: 'É impossível'. Mas quando você encaixa, você fala: 'Como eu pude pensar de outra forma?'", recordou Rodrigo Lombardi.

Para ele, é de extrema importância transpor a obra literária para os cinemas e dar a oportunidade de jovens conhecerem a história —que muitas vezes é apresentada nas escolas como leitura obrigatória, ou nas provas de vestibular.

"Acredito que o livro é dado na escola de uma maneira muito precoce. Nossa função é a de trazer o jovem para o cinema e depois se deliciar com o livro, e descobrir que fizemos um Senhor do Anéis, um Harry Potter. O filme é uma guerra, uma chacina, mas também é uma história de amor, uma comédia."

Na trama, ele interpreta o líder dos bandidos, o temido Joca Ramiro. Pai de Diadorim (Luísa Arraes) o personagem não assume o papel de vilão, nem o de herói. Ao lado de Zé Bebelo (Luís Miranda), o guerreiro busca a segurança para os envolvidos na guerra do Sertão.

"A pergunta já é a resposta. Você se pergunta quem é quem? Em quem eu acredito? Me identifico com quem? O pensamento correto está na boca de quem?", reflete. "Na verdade é uma grande lei da selva, cada personagem do elenco emana o que é humano. Está tudo dentro da gente."

Lombardi ainda celebrou a oportunidade de viver o escritor em uma série e, na sequência, interpretar um de seus personagens. Os papéis o ajudaram a ter mais entendimento sobre o escritor. "Quando Guimarães falava: 'Diadorim sou eu', ele falava 'o Grande Sertão está em nós'. Consegui experimentar o que esse cara viveu, as surpresas que ele teve."

Dirigido por Guel Arraes (70) o filme Grande Sertão transpõe para o cinema a obra Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa. Gravado no ano de 2021, o longa-metragem ainda conta com nomes como Caio Blat, Mariana Nunes, Luellem de Castro e Eduardo Sterblitch no elenco.

CONFIRA TRECHO DO FILME GRANDE SERTÃO, COM RODRIGO LOMBARI COMO ZECA RAMIRO: