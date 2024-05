Jagunço no cinema, Rodrigo Lombardi aparece irreconhecível: 'Tento adaptar meu corpo aos personagens'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator que interpreta o jagunço Joca Ramiro em Grande Sertão: Veredas, fala sobre a relação com o corpo, esporte e carreira

Quem está acostumado a ver Rodrigo Lombardi (47), como o galã de terno e gravata na televisão, pode se preparar para vê-lo de uma forma diferente nos cinemas. O ator dá vida a um jagunço e adaptou a sua rotina em benefício do personagem.

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo conta que a preparação para ser o corpo dos seus personagens é uma exigência dele como ator: “Tento adaptar meu corpo aos personagens que faço. Não é fácil. Ninguém te impõe nada, é uma escolha sua!” disse.

O ator que interpreta o personagem Joca Ramiro, na adaptação cinematográfica de Grande Sertão: Veredas, longa de Guimarães Rosa, com lançamento para o próximo dia 7, apareceu nas redes sociais caracterizado com cicatrizes no rosto e músculos em evidência, mostrando a versatilidade do ator.

À Caras Brasil, Rodrigo falou sobre como foi a preparação de alguns dos seus principais personagens: “Em Meu Pedaçinho de Chão, achei que para dar uma certa credibilidade ao personagem de um universo lúdico, com toda a situação proposta ali, deveria ganhar peso e num processo que durou 4 meses engordei 20k. Quando acabou a novela, fui viajar, estudar e não me preocupei com nada. De repente veio o pedido para Verdades Secretas e tive que perder tudo e ganhar massa magra, pois o personagem tinha esse apelo físico. Me lembro que eu queria fazer um gordo escroto e pra isso toparia ganhar mais 20 se necessário, mas o Mauro Mendonça filho não quis, eu ainda acho que seria interessante. Dieta, dois treinos diários, alimentação e sono contados e no início das gravações estava pronto.” contou.

Rodrigo revelou também, que para viver o protagonista de Carcereiros, série da Globoplay, passou por mudanças não muito saudáveis: “Em Carcereiros, o personagem não era para mim, mas para Domingos Montagner que viria a falecer um pouco antes das gravações… me ligaram e em uma semana lá estava eu no set, sem entender nada daquele universo, mas após várias conversas com carcereiros reais que nos ajudavam, ex detentos que estavam na figuração, alguns atuaram comigo, fui chegando uma conclusão sobre o personagem. Não era físico, era mental. Eu não tinha tempo para uma construção mais elaborada, então pensei 'esse cara vive o mesmo inferno todos os dias! É como se a vida dele fosse um dia que nunca acaba!' Resultado: fiz uma dieta de sono. O que me resultou em algumas internações com picos de pressão, uma mudança de humor devastadora e lapsos de memória. Cheguei a pensar que estava ficando louco! Não recomendo a ninguém! Aquilo foi um erro! Não é processo, mas, enfim, fiz.”

Todas essas mudanças e objetivos artisticos levaram o ator a prática de um esporte curioso, o golfe, que surpreendeu Rodrigo positivamente e tem o ajudado como artista: “O golfe me ajuda na vida. No meu trabalho então, nem se fala, pois com o volume de cenas em uma novela por exemplo, onde você tem diariamente 20, 30 cenas e em alguma não foi bem por uma questão qualquer, esqueça e vai para a próxima ou vai levar essa sensação pra todas as cenas que virão a seguir. Assim é com o golfe! Errou uma tacada? Volte para o caminho certo, perca uma ou duas tacadas e vida que segue. O golfe é um esporte de erros! A arte é administrá-los.” explica.

Foto: Tiro Certo Golfe

O ator pratica o esporte com as golfistas amadoras e preparadoras físicas da Confederação Brasileira de Golfe, Daniela Arantes e Gabriela Arantes, em São Paulo. Para a CARAS Brasil, elas falaram sobre como funciona a rotina esportiva do ator: “O foco dos treinos é mais geral, dando ênfase em frentes que ele precisa, como fortalecimento, resistência muscular para aguentar o ritmo das gravações, mobilidade e flexibilidade para ajudar nos movimentos de golfe, assim como consistência nas batidas. A frequência dos treinos depende da agenda dele. Tem semana que ele chegou a treinar quase todos os dias, fazendo reabilitação também.” disseram.