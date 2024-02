Rodrigo Lombardi abre o jogo sobre carreira internacional: 'Estou preparado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Lombardi fala sobre futuro profissional e celebra estreia de Gabriel Leone em Hollywood

Rodrigo Lombardi participou da pré-estreia do filme Ferrari na noite da última terça-feira, 20, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o evento, o ator celebrou a conquista do amigo Gabriel Leone, que estrela o longa de Hollywood, falou sobre amizade de longa data e abriu o jogo sobre futuro profissional em carreira internacional: "Estou preparado".

"É bom saber que o mercado está se abrindo, não só para brasileiros, mas para todo mundo. Acho que os filmes e as peças são feitos para grandes atores. Se fechar uma porta porque um artista é de um lugar ou outro, todos saem perdendo", afirmou Rodrigo Lombardi .

Ao ser questionado se imagina um futuro internacional para sua carreira, o ator avalia possibilidades e oportunidades: "Estudar para isso, eu estudo. É uma coisa que eu já procurei e, hoje, procuro menos. Mas se acontecer, estou preparado". "Agora, está acontecendo essa abertura e eu fico extremamente emocionado e encantado que o meu grande amigo está fazendo um filme de Hollywood", destaca ele.

Com uma amizade de longa data com Gabriel Leone, Rodrigo Lombardi explica que a relação entre os dois vai muito além do trabalho: "A gente é irmão. Amo muito o Gabriel, acompanho ele desde o início. Trabalhamos juntos em dois projetos e nos conectamos de uma forma muito imediata. Esse amor vem desde 2015 até agora, a gente está sempre junto".

O ator , que conheceu a estrela de Ferrari nas gravações da novela Verdades Secretas, recordou o primeiro encontro com o amigo: "No início das gravações de Verdades Secretas, vi naquele elenco inteiro um garoto que era diferente, que estava sempre na margem do elenco, sempre distante. Aí, cheguei assim nele: 'Garoto, vem cá! Vem com o tio'. E a gente não se desgrudou mais".

Sem planos concretos para dividir as telas novamente com Gabriel Leone, Rodrigo Lombardi ressalta que vai continuar acompanhando o sucesso do colega de perto. "Ele é uma dupla da minha vida. As coisas que acontecerem daqui para a frente vão acontecer de uma forma bastante natural".

Leia também: Gabriel Leone volta à infância ao realizar sonho do pai em novo filme: 'Emocionante'

"Acho que ele é um garoto que todo mundo da geração dele se espelha. É focado, estudioso, que não para de querer saber e conhecer, e se aprofunda em matérias que as pessoas desconhecem. Tenho certeza que o sucesso dele vai ser completo em todas as áreas", completa Rodrigo Lombardi, que festejou reencontro com Gabriel Leone na pré-estreia de Ferrari.

FOTOS: VAN CAMPOS/AGNEWS