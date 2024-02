Gabriel Leone volta à infância ao realizar sonho do pai em novo filme: 'Emocionante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Leone revelou pedido emocionante de diretor internacional após encontro com seu pai

Gabriel Leone estrela o novo filme Ferrari, dirigido por Michael Mann, que chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 22. Fã desde criança do diretor internacional, o ator herdou do pai, Luís Frota, a paixão pelo cineasta. Em entrevista à CARAS Brasil, durante pré-estreia do longa, o artista falou sobre voltar à infância ao realizar sonho do pai nas filmagens e revelou pedido emocionante do diretor após encontro.

"Tem uma história especial para mim com esse filme. Tenho uma lembrança de assistir ao longa O Último dos Moicanos quando eu era moleque com o meu pai, que me colocou para assistir porque era muito fã dos trabalhos do Michael Mann", compartilhou Gabriel Leone.

"Esse filme me acompanhou a vida inteira. Depois que eu virei ator, comecei a reassistir a atuação do Daniel Day-Lewis e a própria direção do Michael. A trilha sonora é a minha favorita. Comentei isso com o Michael quando o conheci", acrescentou o ator, que participou da pré-estreia de Ferrari na noite da última terça-feira, 20, em São Paulo.

Para as filmagens do novo filme, Gabriel Leone morou em Módena, na Itália, ao longo de quatro meses. Durante a estadia no país, o artista recebeu uma visita especial da família. "A primeira vez do meu pai na Europa foi enquanto eu filmava. Ele foi para a Itália com o meu irmão me visitar e conheceu o set, passou o dia inteiro assistindo eu pilotar Ferraris e o Michael me dirigir".

Além de dividir os momentos, o ator contou que também despertou memórias da infância e recebeu pedido especial de Michael Mann durante encontro entre o cineasta e seu pai. "Isso tudo já era muito emocionante por si só para mim e para o meu pai. No final, eu ainda apresentei ele ao Michael, que já sabia da história dele ser fã. Fiquei traduzindo um pouco a conversa entre eles - porque meu pai não fala inglês - e o Michael foi super carinhoso".

Leia também: Alice Braga reflete sobre importância de atores brasileiros em Hollywood: 'Furando a bolha'

"Estava olhando para o meu pai com o Michael Mann e lembrando de eu garoto assistindo o filme daquele cara e, agora, meu pai assistindo ele me dirigir. Pedi para tirar uma foto dos dois e o Michael falou que queria que eu estivesse na foto também, que queria guardar essa foto. Foi um momento super emocionante para mim", completou Gabriel Leone.