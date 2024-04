Wagner Moura fala sobre preparo físico para novo filme: “Corpo todo dolorido''

Wagner Moura também falou da saudade que sente do Brasil e os dez anos de carreira internacional realizados no ano passado

O ator Wagner Moura está divulgando seu novo filme internacional Guerra Civil, que chegou aos cinemas brasileiros nesta semana, após liderar as bilheterias dos Estados Unidos - onde arrecadou US$ 25,7 milhões no final de semana de estreia) e render muitos elogios a atuação do brasileiro.

A obra, dirigida por Alex Garland, reúne nomes como o de Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Stephen Henderson e Jesse Plemons no elenco, trazendo um futuro distópico preocupante para a nação norte-americana: o fim da democracia.

O ator interpreta Joel, um repórter que vive pela adrenalina de cobrir guerras. Wagner convence não só pelo talento, mas também pela aparência – o artista tem sido apontado como galã pelos telespectadores estrangeiros. Em entrevista para a GQ Brasil, o ator abriu o jogo e disse que precisou se preparar fisicamente para dar conta do papel.

O ator conta que o longa demandou muito emocionalmente e além de tudo, fisicamente também: “Passávamos muito tempo correndo -- principalmente no último texto do filme, no terceiro ato. Estou com 47 anos, naquela época tinha uns 45 e queria estar bem preparado fisicamente”, começou.

“Entre um take e outro, para não desaquecer, a gente ficava correndo de um lado para o outro, às vezes fazia alguns abdominais. Voltava para casa com o corpo todo dolorido. Passei a me cuidar mais. Antigamente, treinava jiu-jítsu, só. Agora treino quando posso e faço exercício na minha casa. Levanto peso e treino com o peso do corpo para manter a saúde em dia”, revelou.

Na entrevista o ator também falou sobre a saudades de morar no Brasil e revelou os planos de voltar: “Tenho vivido lá por quase sete anos, mais do que achei que fosse ficar”, contou e ao ser perguntado sobre o que mais sente falta do país do coração falou: “De tudo. Sou muito feliz quando estou aqui. Certamente vou voltar a morar no Brasil em algum momento próximo. Sinto muita falta da Bahia, de Salvador…É um sentimento de pertencimento. Me traz muita felicidade. Dos meus amigos que estão lá e que me conhecem a vida inteira. Sinto muita falta”, finalizou.

Wagner Moura surpreendeu ao contar história dos bastidores de Tropa de Elite

Não foi a primeira vez que o ator baiano se entregou para a preparação de um papel, em entrevista no podcast PodPah, Moura relembrou contou uma curiosidade da época em que gravou o filme Tropa de Elite, no qual interpretou o Capitão Nascimento.

Ele contou que quebrou o nariz de um homem durante uma preparação para a cena: "A preparação era sinistra, eu quebrei o nariz de um cara do Bope. Foi louco, porque cara ficava me provocando, teve uma hora que ele falou uma coisa lá do meu filho e eu quebrei o nariz dele", disse ele