Filme com Wagner Moura supera blockbuster com Bruna Marquezine em bilheteria na estreia

O novo longa de Wagner Moura estrelado ao lado de Kirsten Dunst (Homem-Aranha), Guerra Civil, produção da A24, estreou no último dia 12 nos cinemas estadunidenses e vem sendo o maior sucessos entre os gringos. O sucesso foi tanto que o longa acabou ultrapassou o sucesso de Besouro Azul, projeto de Hollywood que conta com Bruna Marquezine, no fim de semana de estreia nas bilheterias do país.

O filme colocou Wagner Moura pela segunda vez no ranking das 10 maiores bilheterias de estreia nos EUA com filmes que contam com brasileiros no elenco Segundo o levantamento do Apostagolos.com, o longa arrecadou U$ 25,5 milhões no fim de semana de estreia nos EUA. Já a aposta da DC, que contou com Marquezine como interesse romântico do protagonista, parou nos U$ 25 milhões de dólares arrecadados.

O astro brasileiro interpreta o jornalista Joel, que teve sua atuação elogiada por internautas dos EUA mas também virou assunto por seu carisma e bom visual. Falando no panorama geral, Besouro Azul fez U$ 130 milhões nas seis semanas em que esteve em cartaz. Já Guerra Civil acumula U$ 52 milhões em apenas duas semanas disponível nas salas de cinema.

Ele não só ultrapassou a venda de ingressos de Besouro Azul, mas ficou na sétima posição da lista, acima de Predadores (2010), estrelado por Alice Braga, e Focus (2015), longa que conta com Rodrigo Santoro no elenco.

O resultado, porém, é bem inferior ao que foi alcançado pelo filme com brasileiro no elenco com maior arrecadação no fim de semana de estreia. Eu Sou a Lenda (2007), protagonizado por Will Smith e que conta com Alice Braga no elenco, alcançou nada menos que 77 milhões de dólares.

Na lista, criada pelo site Box Office Mojo, conta com as 10 melhores estreias de Hollywood em produções com brasileiros. Rodrigo Santoro e Braga dividem o posto de maior sucesso nas bilheterias americanas. Confira: