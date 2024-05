Matteus surpreende com decisão em viagem para reencontrar Isabelle em Manaus

Durante visita a Isabelle em Manaus, Matteus surpreende ao decidir não se hospedar na casa da Cunhã; saiba os detalhes

Na madrugada desta sexta-feira, 3, Matteus desembarcou em Manaus, no Amazonas, para o tão esperado reencontro com Isabelle, seu affair fora do Big Brother Brasil 24. No entanto, uma decisão do gaúcho chamou a atenção dos fãs. Segundo um amigo da Cunhã, ele optou por não se hospedar na casa dela e vai ficar em um hotel.

Em conversa com a Quem, Gerson Mendes, amigo próximo da manauara, explicou que o estudante de engenharia preferiu se hospedar em um hotel e não deve ficar na casa da amada em um primeiro momento. No entanto, o casal tem um reencontro marcado e deve cumprir uma programação turística na terra natal da terceira colocada do reality show.

Inclusive, se depender dos manauaras, Matteus será recebido com muito carinho. Assim que desembarcou na madrugada, o gaúcho já ganhou uma recepção calorosa de uma multidão no aeroporto. No entanto, até o momento, nem ele nem Isabelle publicaram nada a respeito ou revelaram se já conseguiram passar algumas horas juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 👑 La Society 👑 (@la_societybr)

Vale lembrar que há alguns dias, Matteus falou sobre sua visita a amada e contou seus planos em uma live com Ivete Sangalo. Na ocasião, a cantora contou que já havia separado um ingresso para ele assistir ao seu show na cidade. Ele aproveitou para fazer uma proposta para a manauara: “Vou ter que tirar essa prenda aí”, iniciou.

“Vou ter que convidar ela para ser minha companheira para os próximos tempos”, Matteus disparou e deixou Veveta completamente chocada: “Meu Deus, convidar para ser minha companheira. Estou desequilibrada, hein? Ô Matteus, estou sabendo que dia primeiro de junho você tem um compromisso comigo em Manaus”, a cantora reforçou o convite.

“Você vai dizer ‘Aí, que saudade. Como vai? Que saudade do BBB?’”, Ivete pediu detalhes do reencontro de Matteus e Isabelle. Novamente, o gaúcho surpreendeu ao revelar suas intenções: “Vou chegar e tascar um beijo nela”, ele disparou e deixou a manauara e a cantora chocadas. Por fim, elas caíram na risada com a ousadia do ex-brother.

Vida que segue! Ex de Matteus é vista agarradinha com rapaz:

A fila andou para Deniziane após ter vivido um affair com Matteus, no BBB 24. Nesta terça-feira, 30, a ex-participante do reality show global apareceu agarradinha com um moço durante uma festa intimista e deu o que falar. O momento de romance de Anny Ferreira com Rafael Gaudereto vazou ao abrirem uma live durante a reunião entre amigos; assista ao vídeo.