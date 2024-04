Gerard Depardieu é preso em Paris após acusação de agressão sexual

Aos 75 anos, Gerard Depardieu está sob custódia na polícia de Paris ao ser acusado por duas mulheres que trabalharam com ele em filmes

O ator Gerard Depardieu foi preso nesta segunda-feira, 29, aos 75 anos de idade. De acordo com a imprensa internacional, ele está detido sob custódia em uma delegacia de Paris, na França, por causa de acusações de agressão sexual nos bastidores de filmes.

Ele foi acusado por duas mulheres de abuso sexual nos bastidores dos filmes The Green Shutters, de 2002, e The Magician and the Siamese, de 2015, e os casos estão em investigação.

“Ele está sendo interrogado sobre duas supostas agressões sexuais ocorridas em 2014 e 2021”, informou uma fonte do jornal Daily Mail.

Por sua vez, o artista nega as acusações. "No tribunal midiático, contra o linchamento que me foi direcionado, só resta a minha palavra", disse ele em uma carta escrita em 2023.

Outra polêmica com Gerard Depardieu

O episódio em que Gerard Depardieu causou surpresa nos passageiros de um voo Paris-Dublin após urinar no tapete do corredor da aeronave em 2011. Cerca de três dias depois do ocorrido, e depois de estampar os jornais com o escândalo, o ator francês Gerard Depardieu veio a público, através de seu amigo Edouard Baer (que também é ator), explicar o que realmente aconteceu.

De acordo com o depoimento de Baer, o colega sofre de problemas na próstata e, por isso, não conseguiu segurar suas necessidades, tendo que urinar em público. “Foi humilhante para ele”, acrescentou Edouard, que ainda deixou claro que o astro estava totalmente sóbrio (em resposta a declaração de testemunhas que afirmaram que o artista estava embriagado).

Passageiros do voo relataram, no dia do incidente, que Gerard ficou nervoso após ter seu pedido de usar o banheiro negado pela aeromoça do avião. “Quero urinar, quero urinar”, gritava. Em um ato de repúdio, ele teria aberto seu zíper e urinado na frente de 127 pessoas. Depois de se aliviar, o ator voltou a sentar-se em sua poltrona como se nada tivesse acontecido.