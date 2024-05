Kevin Costner faz rara aparição com 5 dos 7 filhos. Conheça aqui

Ator veterano de Hollywood, Kevin Costner teve 7 filhos ao longo de sua vida. Ele fez uma rara aparição em público com 5 herdeiros em evento

O ator Kevin Costner é pai de sete filhos e curtiu a companhia de cinco herdeiros em um evento internacional nesta semana. O artista levou cinco dos sete filhos para acompanhá-lo no Festival de Cinema de Cannes, na França, para a première do filme Horizon: An American Saga.

Ele posou no tapete vermelho ao lado de Annie, de 40 anos, Lily, de 37 anos, Cayden, de 17 anos, Grace, de 13 anos, e Hayes, de 15 anos. Todos apareceram elegantes com looks de gala e posaram sorridentes ao lado do pai famoso.

Além deles, Kevin também é pai de Joe, de 36 anos, e Liam, de 26 anos.

Annie Costner, Hayes Logan Costner, Kevin Costner, Cayden Wyatt Costner, Grace Avery Costner e Lily Costner - Foto: Getty Images

Saiba mais sobre os 7 filhos de Kevin Costner:

A filha mais velha de Kevin Costner é Annie Costner, de 40 anos. Ela nasceu em 15 de abril de 1984, em Los Angeles, e é fruto do relacionamento dele com Cindy Silva. Ela já trabalhou como atriz em alguns filmes e se tornou produtora. Ela é cofundadora da produtora Sound Off Films e costuma produzir documentários. Ela é casada com o médico Dr. Danny Cox.

Lily Costner é a segunda filha do ator com Cindy Silva. Ela nasceu em 4 de agosto de 1986 e tem 37 anos. Ela já atuou em alguns filmes e se tornou cantora e compositora.

Joe, de 37 anos, é o filho caçula de Kevin e Cindy. Ele nasceu em 31 de janeiro de 1988 em Los Angeles e também atuou na infância. Hoje em dia, ele é engenheiro de áudio e mixador de som de produções nos bastidores do cinema.

Liam Costner é o filho mais discreto do ator. Ele nasceu em novembro de 1996 e é fruto do breve relacionamento do ator com Bridget Rooney. Porém, a imprensa internacional não descobriu mais informações sobre a vida dele hoje em dia.

Cayden Wyatt Costner, de 17 anos, é o primeiro filho de Kevin Costner com sua segunda esposa, Christine Baumgartner. Ele nasceu em 6 de maio de 2007 e também planeja seguir a carreira na música.

Hayes Logan Costner, de 15 anos, é o segundo filho de Kevin e Christine. Ele nasceu em 12 de fevereiro de 2009, em Los Angeles, e gosta de esportes.

A filha caçula do ator é Grace Avery Costner, de 13 anos, fruto do casamento com Christine. Ela nasceu em 2 de junho de 2010, na Califórnia.