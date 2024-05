Isis Valverde inicia as filmagens do longa ‘Corrida dos Bichos'

Isis Valverde revela sua expectativa ao iniciar as filmagens de ‘Corrida dos Bichos’, novo filme da Prime Video e O2 Filmes

A atriz Isis Valverde já começou as filmagens de seu novo projeto no cinema. Ela é a protagonista feminina de Corrida dos Bichos, nova produção da Prime Video e O2 Filmes, com direção de Ernesto Solos, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles.

A estrela está animada para o início do novo projeto, que teve o primeiro dia de gravações na última quarta-feira, 15, no Rio de Janeiro. "Com uma proposta de realidade distópica dentro do Brasil, vamos poder nos enxergar em um futuro intenso e cheio de ação. Começamos a rodar agora e não vejo a hora de ver o resultado final! Espero que o público esteja tão animado quanto eu (risos)", disse ela.

O filme promete levar para a telona uma história sobre um futuro distópico e com muita ação. O elenco conta também com Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, Thainá Duarte e Seu Jorge. Recentemente, Isis brilhou no papel de Ângela Diniz no filme Ângela. Ela ainda deverá estrelar outras séries e filmes nos próximos meses.

Primeira personagem de Isis Valverde em novela

Recentemente, a atriz Isis Valverde usou as redes sociais para relembrar sua primeira personagem na televisão. Em 2006, a atriz estreou nas telinhas no remake da novela Sinhá Moça, da Globo, interpretando Ana do Véu, e falou sobre dar vida a personagem que tinha sido vivida por Patrícia Pillar na primeira versão.

"18 Anos da minha primeira novela! É tão especial lembrar desses inícios, gente! Participar de Sinhá Moça, fazer o remake de Ana do Véu, essa personagem tão emblemática que já havia sido interpretada lindamente pela Patricia Pillar em 86", começou.

Em seguida, Isis contou que na época muitos atores da novela também não sabiam quem estava interpretando a personagem, para manter o segredo em relação a sua identidade. "Por conta desse mistério todo com o rosto da Ana do Véu, eu fiquei mais ou menos 1 mês andando de óculos e boné, muitos colegas de elenco também não me conheciam, então aquela revelação tão assistida pelo Brasil, também foi pra boa parte do elenco e equipe kkkkkkkk. Fiquei muito emocionada esse dia, foi lindo", confessou.

Por fim, a atriz se mostrou grata pelo seu primeiro papel na televisão. "Sou muito grata ao Benedito Ruy Barbosa por ter confiado em mim e me presenteado com esse papel. Um beijo especial a cada um de vocês que me acompanha desde a minha primeira novela!!!", finalizou.