Giulia Benite dribla a insegurança em Morando com o Crush: 'Me achava feia'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Giulia Benite conta o que a fez conseguir se libertar das inseguranças e se admirar em cena

Giulia Benite (15), é a protagonista de Morando com o Crush, nova comédia romântica de Hsu Chien (56), da Paris Filmes. A responsável por dar vida a Luana, par romântico do talentoso Victor Figueiredo (19), que na trama interpreta o galã adolescente Hugo, conversou com a CARAS Brasil e revelou como driblou uma grande insegurança que tinha ao se assistir em cena: “No começo eu não gostava de me assistir, mas no sentido de ‘ai, eu me achava feia em algumas cenas’, não pela minha atuação em si.”

Apesar da existência da insegurança, a adolescente conta que sabia que era importante para ela como atriz se observar em cena, mas que mesmo assim, era difícil: “É muito importante para o ator, ele se assistir, porque se você não se assiste, você não sabe identificar momentos que talvez você não goste tanto, pra melhorar depois. Então eu acho que é essencial se assistir, por mais difícil que seja, sabe? Mas no começo eu não gostava por questões de aparência física mesmo.” revela.

Somando cerca de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, a artista adolescente estreou nos cinemas com a personagem Mônica, de Maurício de Souza (88), no filme Turma da Mônica: Laços, em 2019, e protagonizou a sequência Turma da Mônica: Lições, em 2021. Além disso, a atriz participou da comédia 10 Horas para o Natal, em 2020, da série Segunda Chamada, do Globoplay e em 2022 estreou o projeto Turma da Mônica – A Série, para o mesmo streaming. Em janeiro de 2024, lançou o longaChama a Bebel e além da estreia de Morando com o Crush, marcada para o dia 23 deste mês, a atriz estará lançando o longa De Repente Miss, também dirigido por Hsu.

Com pouca idade e uma lista de trabalhos que só cresce, Giulia foi aprendendo a driblar suas inseguranças e conseguiu se entregar cada vez mais aos seus personagens, sem se preocupar com a estética em cena: “Eu fui aprendendo que o ator precisa se entregar, independente de como ele vai ficar esteticamente. Se você quer aparecer bonito, então aparece nas suas redes sociais, sabe? Fora do personagem.” reflete a atriz.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Em Morando com o Crush, sua personagem, Luana, é uma adolescente que vive somente com o pai, Fábio, interpretado por Marcos Pasquim (54), após o falecimento de sua mãe e se dedica integralmente aos estudos para poder realizar o sonho de cursar medicina. A adolescente se apaixona por Hugo e tenta driblar a timidez para investir no crush e mais tarde os dois terão uma surpresa do destino que promete revirar a vida dos jovens.

Para a CARAS Brasil Giulia se mostra confiante quanto aos resultados do longa: “Quando você tá no personagem, você precisa se entregar, é o momento de você entregar o seu próprio corpo, sabe? Pra interpretar alguém que não é você! Então tá tudo bem se você sair de um jeito que você não se mostraria na sua vida pessoal." disse.

E finaliza com uma reflexão que serve para muitas adolescentes que a acompanham e estão passando por inseguranças parecidas: “Quando essa fichinha caiu pra mim, foi uma virada de chave, porque eu comecei a me admirar muito mais como atriz, a curtir muito mais me assistir em cena, prestigiar muito mais os meus próprios trabalhos (...) [Hoje] uma das coisas que eu mais gosto é me assistir.”