Morre cineasta brasileiro, Toni Venturi, aos 68 anos

O cineasta brasileiro Toni Venturi morreu na tarde do último sábado, 18, aos 68 anos, após passar mal enquanto nadava em uma praia de São Sebastião, no litoral de São Paulo.

Segundo relatos da esposa, a atriz Débora Duboc, a família estava em São Sebastião para um retiro familiar quando o acidente ocorreu. “Eu estava na casa do meu irmão quando recebi a notícia e corri para a praia. Ao chegar, Toni já estava sendo atendido pelos paramédicos. Cantei para ele durante os esforços de reanimação, na esperança de que minha voz o trouxesse de volta”, relatou ao G1.

Ainda segundo a família, o velório do cineasta acontecerá na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, na próxima segunda-feira, 20, em horário a ser definido. Ele deixa a esposa e dois filhos, Theo e Otto.

Formado em cinema no Canadá, Antônio Venturi Neto não só dirigiu como também produziu filmes aclamados, como “A Comédia Divina” (2017) e “Cabra-Cega” (2005). Sua carreira incluiu a produção de diversos documentários marcantes, como “Rita Cadillac – A Lady do Povo” (2010) e “Dentro da Minha Pele”, lançado em 2020 no Globoplay. O cineasta também foi presidente da Associação dos Cineastas Paulistas (Apaci) em 2001.

Morre primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana

Edmilson de Amorim Ferreira, mais conhecido como Missinho, morreu na última quinta-feira, 16, aos 64 anos, em Salvador. O cantor foi o primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana.

Segundo o portal G1, a família informou que a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. O ex-vocalista eu entrada no hospital Roberto Santos, em Salvador, no início de maio com uma crise renal. Ele ficou 15 dias internado e teve o quadro agravado devido a diabetes. Antes, ele já tinha ficado internado por rês meses no Hospital Metropolitano de Lauro de Freitas e no Hospital Sagrada Família., ambos localizados na Bahia. Saiba mais!