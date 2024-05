Filha de Camila Pitanga faz 16 anos e semelhança com a mãe chama a atenção

Camila Pitanga exibe foto inédita de sua filha para celebrar os 16 anos da adolescente e a semelhança física entre elas chama a atenção dos fãs

A atriz Camila Pitanga está em festa pelo aniversário de 16 anos de sua filha, Antônia. A menina completou a nova idade neste final de semana e a mãe coruja fez questão de compartilhar uma foto inédita da herdeira.

"Minha filha... você é luz, vibração das boas, inteligência e humor, ranheta às vezes, metódica para pensar a vida, armário do quarto uma bagunça total... Moça cheia de inquietação: você me emociona chegando aos seus 16 anos. Tenho aproveitado todas as suas fases, mas sério, que onda boa conviver contigo. Me honra muito ter sua confiança e amizade. Filha, te amo, te amo, te amo. Parabéns, cucs!", disse ela na legenda.

Na foto, Antônia exibiu toda a sua beleza e os fãs da atriz ficaram surpresos com a semelhança física de mãe e filha. “Se parece com você, Camila”, disse um seguidor nos comentários. “Por algum momento, achei que seria você mais jovem”, declarou outro. “Ela está super parecida contigo”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga fez rara aparição com a mãe

A atriz Camila Pitanga usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns cliques inéditos ao lado da mãe, a também atriz Vera Magalhães, de 73 anos. Através de seu Instagram, a artista selecionou diversas fotos das mulheres de sua família e aproveitou o momento para fazer uma homenagem especial.

Sucesso na década de 1970, a mãe de Camila participou de grandes novelas da Globo como 'Marrom Glacê' (1979), 'O Cafona' (1971), e 'Roque Santeiro' (1985), sendo este o último trabalho da atriz nas telinhas. Em 1986, Vera se afastou da profissão para cuidar de sua saúde.

"É na luta e afeto que a gente se encontra. Tantas que vieram, que estão e que seguirão.

Mulheres do meu amor, do meu sangue, das minhas origens. Mulheres das risadas e dos lamentos. Mulheres de cura. Mulheres de palco. Mulheres de palanque. Minha mãe, que me trouxe. Minha filha, que de mim veio. Minhas mulheres. Não por posse, mas porque tem muito delas em mim", escreveu Camila Pitanga na legenda da publicação.