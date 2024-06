Samuel de Assis traz reflexão em monólogo: 'Para isso que a gente faz arte'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Samuel de Assis detalha sobre o monólogo 'E vocês, quem são?' e avalia trajetória teatral após sucesso em novela

Após grande sucesso na televisão, Samuel de Assis (41) está em cartaz com o monólogo E vocês, quem são?, com um texto profundo e tocante, o espetáculo traz uma reflexão ao abordar sobre o racismo e suas feridas na nossa sociedade. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator comenta essa temática apresentada nos palcos e confessa:"Para isso que a gente faz arte".

O enredo do monólogo é um homem que está sendo condenado por um crime, o público acompanha o relato dele que apresenta críticas às diversas formas de preconceito racial que ainda são existentes no Brasil.

"Eu já recebi todos os feedbacks possíveis e imagináveis com esse espetáculo, mas teve um muito forte de uma senhora da plateia, ela me abraçou muito forte, estava tremendo, chorava muito e ela disse assim: 'Muito obrigada, você mudou minha vida'. E é para isso que a gente faz parte, né?", declara.

"É uma aula que parece que todo mundo sabe do que eu estou falando, mas quando a gente ouve com essa ferocidade que o assunto tem, quando a gente leva essa porrada, a gente entende que não sabemos tanto assim, não estamos tão preparados quanto deveríamos", complementa.

PAIXÃO PELO PALCO

Samuel de Assis ficou bastante conhecido por parte do público após protagonizar Vai na Fé, mas ele já era um ator com diversos papéis no teatro. O artista comenta que não tem vontade de abandonar os palcos, ele pretende conciliar com carreira na televisão.

"Nunca parei com o teatro, são 22 anos e nunca parei. Eu fiz uma pausa durante onze meses por conta da novela. Quando eu comecei a gravar, eu já estava montando o espetáculo, assim que a novela acabou eu já estreei com a peça. Então, nunca vou parar com o teatro!", afirma.

O ator também avalia como sua trajetória teatral mudou após o sucesso de Vai na Fé, Samuel de Assis observou que ocorreu uma mudança no público que acompanha suas peças depois da novela, mas ele acha isso ótimo.

"É engraçado que ainda têm muita gente que vem ver o tio brigadeirão [apelido de seu personagem na novela], e eu quero que venham mesmo! E aí eles vêm ver o brigadeirão no teatro, e ficam chocados com a força e potência que esse espetáculo tem", finaliza Samuel.

