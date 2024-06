Claudia Raia surge em clique raro ao lado do genro: "Amado do meu coração"

A atriz Claudia Raia postou uma foto ao lado do genro, Felipe Lati, e celebrou o aniversário do namorado de sua filha, Sophia Raia

Claudia Raia usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu genro, Felipe Lati. O namorado de sua filha, Sophia Raia, completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 21, e ganhou uma homenagem especial da sogra.

Nos Stories do Instagram, a atriz recordou um clique em que aparece com o genro quando estava grávida do filho caçula, Luca, que está com um aninho, e parabenizou o rapaz. "Niver do meu genrinho canceriano, lindo, amado do meu coração. Que os anjinhos te cubram de bençãos nessa novíssima jornada. Nós te amamos muito", escreveu ela.

Felipe Lati estuda no Babson College, nos Estados Unidos, e tem aulas de empreendedorismo e gestão. O jovem é herdeiro de um conglomerado da área de construção civil. Sophia, assim como o amado, também estuda fora do Brasil. A filha de Claudia Raia é aluna de Artes e Comunicação, em Nova York.

Vale lembrar que Sophia é filha de Claudia com o ator Edson Celulari. Os dois também são pais de Enzo Celulari.

Confira:

Claudia Raia com o genro - Reprodução/Instagram

Filha de Claudia Raia revela verdadeiro motivo de se manter longe dos holofotes

Filha dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia vive uma vida um pouco diferente dos pais famosos. Muito discreta, a jovem de 21 anos raramente é vista nos holofotes e busca fugir da curiosidade do público em relação a sua vida pessoal.

Atualmente, ela possui um perfil fechado no Instagram e conta com pouco mais de 3 mil seguidores. "Não tenho tanta vontade de dividir a minha vida publicamente. Ainda estou me formando como pessoa e profissional. Então prefiro ter o meu Instagram fechado enquanto isso", explicou Sophia em entrevista à revista Quem.

A decisão de se manter afastada da mídia, no entanto, pode mudar ao longo dos anos. Ela, que estuda Artes Cênicas em Nova York, nos Estados Unidos, revelou que existe a possibilidade de, um dia, tornar pública sua página na rede social. Saiba mais!