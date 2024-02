Filha de Claudia Raia revela verdadeiro motivo de se manter longe dos holofotes

Muito discreta acerca de sua vida pessoal, Sophia Raia, filha de Claudia Raia e Edson Celulari, possui perfil privado nas redes

Filha dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia vive uma vida um pouco diferente dos pais famosos. Muito discreta, a jovem de 21 anos raramente é vista nos holofotes e busca fugir da curiosidade do público em relação a sua vida pessoal.

Atualmente, ela possui um perfil fechado no Instagram e conta com pouco mais de 3 mil seguidores. "Não tenho tanta vontade de dividir a minha vida publicamente. Ainda estou me formando como pessoa e profissional. Então prefiro ter o meu Instagram fechado enquanto isso", explicou Sophia em entrevista à revista Quem.

A decisão de se manter afastada da mídia, no entanto, pode mudar ao longo dos anos. Ela, que estuda Artes Cênicas em Nova York, nos Estados Unidos, revelou que existe a possibilidade de, um dia, tornar pública sua página na rede social.

"Quando eu estiver segura e com uma carreira estabelecida, quero dividir com o público o que pretendo produzir no cinema. Mas será mais o lado profissional", concluiu Sophia Raia. Por outro lado, Enzo Celulari, seu irmão, já está inserido no mundo das celebridades há um tempo.

Assim como os pais, ele é bastante ativo no Instagram e compartilha um pouco de sua rotina com os quase 2 milhões de seguidores em seu perfil. Em recente entrevista à CARAS Brasil, Enzo, de 26 anos, falou sobre seus próximos passos profissionais e garantiu que, em breve, terá novidades no audiovisual.

Pais de Sophia Raia e Enzo Celulari, os atores Claudia Raia e Edson Celulari foram casados por 17 anos e anunciaram a separação em 2010. Além dos jovens, a artista também é mãe do pequeno Luca, de um ano, fruto de seu atual relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Edson Celulari também se casou novamente e é pai de Chiara, de dois anos, fruto de sua relação com a atriz Karin Roepke.

Filha de Claudia Raia completa 21 anos

Sophia Raia, herdeira de Claudia Raia e Edson Celulari, celebra a chegada de seus 21 anos nesta segunda-feira, 15. De volta ao Brasil para comemorar a data especial ao lado da família, a jovem, que mora nos Estados Unidos, recebeu algumas homenagens apaixonadas de sua mãe e irmão mais velho através das redes sociais.

Enzo Celulari, que é o primogênito de Claudia e Edson, abriu um álbum de fotos de momentos especiais ao lado de sua irmã nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Entre viagens internacionais e momentos descontraídos entre os irmãos, o empresário e modelo usou cada um dos registros para se declarar a Sophia.

"Hoje o dia é todinho dela. A mais elegante, a mais linda. Que você continue nos encantando com toda a sua simpatia, delicadeza e sabedoria, Sosô. Te amo desde sempre e não largo por nada! Que o seu novo ciclo seja tão maravilhoso quanto você. Te admiro demais. Obrigada por ter me escolhido como irmão. Eu te amo outro nível", disse Enzo. Confira!