Claudia Raia comemora o primeiro ano de vida do filho caçula, Luca

A atriz Claudia Raia mostra vídeo encantador de como foi a festa intimista de aniversário do filho caçula, Luca: ‘Meu milagrinho’

A atriz Claudia Raia está radiante neste domingo, 11, ao celebrar o primeiro ano de vida do filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. A estrela fez um post especial para marcar a data especial na vida do bebê e mostrou fotos de como foi a festinha intimista que realizou nesta semana.

A festa teve o tema de Circo e contou com bolo decorado e o aniversariante vestido de mágico.

"Meu milagrinho fazendo um aninho. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Depois de ter sido mãe do Enzo e mãe da Sofia, ser mãe do Luca aos cinquenta e seis anos. Foi o maior presente que eu podia receber do universo, de Deus. Ele veio para gostar e gostou. Ele vem complementar esse amor, nos unir ainda mais. Eu tenho certeza que a vida dele será muito linda ao nosso lado porque ele é luz da nossa vida”, disse ela no vídeo.

View this post on Instagram A post shared by Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia exibe sua boa forma

A atriz Claudia Raia chamou a atenção ao postar uma foto curtindo a piscina de sua mansão ao lado do marido, o artista Jarbas Homem de Mello. Nesta terça-feira, 06, o casal estava de folga e resolveu aproveitar o momento se refrescando.

Após quase um ano do nascimento de seu filho mais novo, Luca, a famosa mostrou que recuperou sua barriga sarada. A bailarina, que segue dieta e faz musculação, esbanjou seus abdômen retíssimo na selfie e chocou com a forma física.

"Folga", celebrou Claudia Raia ao posar deslumbrante vestindo um biquíni de cor rosa e modelo sem alça.

No ano passado, no dia do Natal, a artista deu o que falar ao mostrar um porco que foi servido no almoço. Em sua mansão, localizada em Bragança Paulista em São Paulo, ela recepcionou os amigos e deu um almoço natalino com o animal enorme assado. Veja como foi aqui.