Ludmilla cobra presentes dos convidados de festão de aniversário: 'Tem lista’

Ludmilla organiza festão luxuoso para celebrar seu aniversário e surpreende ao criar lista para ‘fiscalizar’ presentes dos convidados

Quem marcou presença no festão de aniversário de Ludmilla na última quarta-feira, 24, precisou levar um presente pra fazer bonito! Segundo sua esposa, Brunna Gonçalves, a cantora preparou até uma lista para ‘fiscalizar’ quem não trouxe algo para celebrar a ocasião, que aconteceu em uma casa de eventos na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

Através dos stories do Instagram, Bruna apareceu ao lado de Ludmilla e de um amigo do casal enquanto a cantora ‘cobrava’ a lembrancinha dele. Na sequência, a dançarina e ex-participante do Big Brother Brasil entregou que sua esposa mantém uma lista no celular para anotar o nome de cada convidado e o presente que trouxeram.

"Gente, a Ludmilla está cobrando todo mundo do presente dela! Ela está com uma lista! Ela tem uma lista no celular dela em que ela bota todo o controle, ainda bem que eu trouxe, olha ela anotando”, a dançarina se divertiu enquanto a esposa anotava o nome no celular: “Não me deu presente”, disse Ludmilla em tom de brincadeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brumilla Moments (@brumillamomentss)

Entre os convidados que marcaram presença - e precisaram levar presentes - estavam diversas celebridades, como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Jojo Todynho, Giovanna Lancellotti acompanhada do noivo Gabriel David, Camila Queiroz e Lucas Buda. Familiares próximos, como a mãe e o irmão de Lud, também estiveram presentes.

Além da lista organizada para 'controlar' seus presentes, Ludmilla também inovou em diversos detalhes em sua festa. Entre as novidades, a cantora garantiu que os convidados pudessem aproveitar ao máximo a celebração de seu aniversário de 29 anos e reservou o local e sua equipe por 12 horas. Por isso, o evento se estendeu ao longo da madrugada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Ludmilla enfrenta polêmica em show internacional:

No último domingo, 21, Ludmilla se apresentou mais uma vez no festival de música Coachella, nos Estados Unidos. No entanto, uma frase polêmica no telão do show rendeu diversas acusações de intolerância religiosa para a cantora. Diante da repercussão, ela usou suas redes sociais para esclarecer o contexto e justificar sua declaração.

Para quem não viu, Ludmilla levou sua turnê para o exterior com um show luxuoso. Além de investir milhões em figurinos, dançarinos e coreografias, outro detalhe acabou chamando a atenção. É que durante o show, a cantora exibiu um vídeo feito por uma artista brasileira nas ruas da periferia carioca com uma frase em destaque, que acabou causando na web.