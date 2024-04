Ludmilla enfrenta acusações de intolerância religiosa após polêmica em show

Ludmilla se posiciona após receber acusações de intolerância religiosa devido a frase polêmica em show nos EUA; entenda

No último domingo, 21, Ludmilla se apresentou mais uma vez no festival de música Coachella, nos Estados Unidos. No entanto, uma frase polêmica no telão do show rendeu diversas acusações de intolerância religiosa para a cantora. Diante da repercussão, ela usou suas redes sociais para esclarecer o contexto e justificar sua declaração.

Para quem não viu, Ludmilla levou sua turnê para o exterior com um show luxuoso. Além de investir milhões em figurinos, dançarinos e coreografias, outro detalhe acabou chamando a atenção. É que durante o show, a cantora exibiu um vídeo feito por uma artista brasileira nas ruas da periferia carioca com uma frase em destaque.

Enquanto Ludmilla cantava, o telão exibiu um cartaz com a frase “Só Jesus expulsa o Tranca Rua das pessoas", fazendo referência a uma entidade espiritual da Umbanda. Contudo, a declaração causou polêmica e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, com críticas e acusações de intolerância religiosa.

🚨 Ludmilla é atualmente o assunto mais comentado do Twitter/X após ser acusada de intolerância religiosa por colocar a frase “Só Jesus expulsa o Tranca Rua das Pessoas” em seu show do Coachella. pic.twitter.com/WUQ29XEz3y — POPTime (@siteptbr) April 22, 2024

Em resposta, a funkeira esclareceu que seu objetivo era destacar as diferenças marcantes da periferia e reforçou seu respeito por todas as religiões: “Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar pra falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe. Hoje tiraram do contexto uma das imagens do vídeo do telão do show em Rainha da Favela”, iniciou.

Ludmilla detalhou a escolha das imagens e apontou um erro de interpretação dos fãs: “Diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos anos, querendo reescrever o significado dele, e me colocando em uma posição que é completamente contrária a minha.Rainha da Favela apresenta a minha favela, uma favela real, nua e crua, onde cresci”, continuou.

“Infelizmente se vive muitas mazelas: genocídio preto, violência policial, miséria, intolerância religiosa e tantas outras vivências de uma gente que supera obstáculos, que vive em adversidades, mas que não desiste. Isso passa por conviver em um ambiente muitas vezes hostil, onde a cada esquina você precisa se deparar com as dificuldades”, a cantora desabafou.

Lud ainda alfinetou em sua declaração: “Na sequência eu apresento a realidade sobre a qual esse discurso precisa prevalecer! Sobre uma favela sem filtros, sem gourmetização, sem representações caricatas, uma denúncia sobre o real. Estou aqui pelo que é real e não essa versão vitrine importada para gringo achar que esse é um espaço que se reduz a funk, bunda e cerveja!”, disparou.

Por fim, a cantora pediu mais respeito: “Não me coloquem nesse lugar, vocês sabem quem eu sou e de onde eu vim. Não tentem limitar para onde eu vou. Respeito todas as pessoas como elas são, e independente de qualquer fé, raça, gênero, sexualidade ou qualquer particularidade de que façam elas únicas”, ela finalizou a declaração.

Hoje tiraram do contexto uma das imagens do video do telão do show em Rainha da Favela, que traz diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos… pic.twitter.com/sdP8JhoLmh — LUDMILLA (@Ludmilla) April 22, 2024

Ludmilla celebra sucesso internacional:

Ludmilla agitou uma multidão de fãs no último final de semana ao se apresentar no festival de música Coachella, nos Estados Unidos. A estrela foi uma das atrações do palco principal e fez um investimento de cerca de R$ 8 milhões para o evento, com direito a 7 toneladas de aparato estrutural para o show. Depois da apresentação, Lud comemorou o sucesso em suas redes sociais.