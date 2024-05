Bruno De Luca lamenta morte da sogra: "Virou uma segunda mãe"

"Hoje me despeço de uma amiga", disse o ator e apresentador Bruno De Luca ao falar sobre a morte de sua sogra nas redes sociais

Bruno De Luca usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para lamentar a morte de sua sogra, mãe de sua esposa, Sthéfany Vidal. O ator e apresentador recordou uma sequência de fotos de dona Márcia Dâmaso com a neta, Aurora, de 1 aninho, e prestou uma comovente homenagem.

"Hoje me despeço de uma amiga recente, mas profunda. Uma amiga íntima, intensa, uma amizade super improvável. De genro e sogra. Uma amiga que virou uma segunda mãe. A avó da minha filha. Mãe do meu amor. Minha querida sogrinha, Márcia. Mãe jovem, teve minha esposa Sthefany com apenas 20 anos", começou.

Em seguida, ele relembrou algumas coisas que tinha em comum com a sogra. "Tínhamos entre tantas coisas em comum… música, filmes, psicologia (ela era psicóloga) fofocas, até nosso signo era igual. Gêmeos. Era apenas 10 anos mais velha que eu. Em nossa primeira viagens juntos pra um casamento em Tiradentes, ainda sem intimidade, no meio de uma ladeira íngreme em que eu usava um sapato que escorregava, Márcia me deu um tapa que quase rolei ladeira abaixo. Fiquei assustadíssimo! Quando olhei pra ela incrédulo, tentando entender o porquê da agressão, ela me disse: fusca azul… e a partir daí, o tapa do fusca azul virou lei."

"Fany às vezes ficava com ciúmes do tamanho da nossa cumplicidade. Mas ela sabia qual era a nossa maior afinidade, a mais importante: o amor que tínhamos por ela. E depois veio o amor pela Aurora. E se transformou num amor de sogra e genro que nunca pensei que fosse sentir. Fazíamos questão de demonstrar e deixar claro um pro outro. Ontem, de repente, nossos planos se foram. Passar o niver dela em Sp no dia 21 de maio. O novo projeto de viajar de Motorhome com minha esposa, minha filha e minha sogra pelo no sul do Brasil em junho. O quarto dela que estávamos construindo na minha casa, mas que ela nunca vai usar. Que tristeza, minha sogra!", lamentou ele.

"Você passou a vida alegrando e ajudando os outros. Foi essencial na ajuda com a gente com a Aurora. Cuidou das suas filhas, do seu marido. Cuidou da sua sogra, dos seus amigos e dos seus pacientes. Cuidou de mim no momento mais difícil da minha vida. Agora, farei questão de manter sua memória sempre viva em nossa família. Cuidarei da sua filha e da sua neta com todo amor e dedicação do mundo, por você, pela sua honra. Ta muito difícil pra todos nós, você é muito amada. Te amo pra sempre!", finalizou.

Confira:

Pausa na carreira

Em dezembro do ano passado, o apresentador e ator Bruno De Luca surpreendeu ao anunciar uma pausa na carreira por tempo indeterminado. O artista apareceu em um vídeo nas redes sociais e contou que quer aproveitar o seu tempo para cuidar de si e de sua família. Para isso, ele precisa se afastar do trabalho na televisão.

"Olha, como vocês sabem, eu passei por muita coisa esse ano! E esses acontecimentos serviram para eu repensar minha vida pessoal, e minha vida profissional. E, sobre a minha vida profissional, eu queria dizer que resolvi fazer uma pausa, tirar um período só para mim. Eu quero tirar um tempinho que eu ainda não sei quanto tempo ainda afastado dos meus compromissos na TV", disse ele. Confira a publicação completa!