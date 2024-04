Ludmilla brilha em show durante festival de música nos EUA

A cantora Ludmilla viveu um momento memorável ao levar o seu show para o palco principal do Coachella, nos Estados Unidos

A cantora Ludmilla agitou uma multidão de fãs no último final de semana ao se apresentar no festival de música Coachella, nos Estados Unidos. A estrela foi uma das atrações do palco principal e fez um investimento de cerca de R$ 8 milhões para o evento, com direito a 7 toneladas de aparato estrutural para o show.

Nas redes sociais, ela comemorou o sucesso do show. "Ainda tô processando o dia de hoje, SÉRIO! Só tenho a agradecer a Deus por realizar todos meus sonhos. Preciso demais agradecer a @beyonce e @hilton_erika por fazerem parte desse dia tão importante comigo. Tô sem palavras pra descrever tudo o que tô sentindo", disse ela.

Em outro post, Ludmilla refletiu sobre a importância deste show em sua trajetória. "Eu vim de lugar onde o 'não' sempre foi a palavra mais presente. Eu escutei tantos 'nãos' até aqui... Vi o 'não' nos olhares das pessoas, na televisão, nas capas de revistas, na forma de cantar e sobre o que eu queria cantar. Eu tinha o 'não' como meu único horizonte, mas tudo mudou quando eu entendi que o meu 'não' era mais forte que tudo isso. Eu decidi que NÃO ia parar, que NÃO ia aceitar o pouco, que NÃO ia ser mais uma expectativa imposta pela branquitude. Eu sou o 'não' que movimenta a sociedade, que muitas pessoas não engolem e que através dele o 'sim' possa ser um novo horizonte para outras Ludmillas que existem pelo Brasil e pela América Latina", afirmou.

E completou: "Hoje eu sei o tamanho da relevância que existe em mim e em cada passo que dou. Domingo, dia 14, eu darei um passo muito importante. E não estarei sozinha. Quero convidar todos vocês para subirem comigo no palco principal do Coachella e mais uma vez reafirmar a força que nós temos JUNTOS. A Preta venceu! E você, que sabe as dores de ser como eu, também venceu comigo! Esse show é a expressão máxima do que quero representar como artista neste momento. Investi toda a minha energia, meus recursos e na minha equipe para que ele seja a verdadeira realização de um sonho, daquilo que sei que vocês merecem. Tá chegando a hora da gente tremer o deserto!".