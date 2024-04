Próximo ao show no Brasil, conheça os filhos da cantora Madonna

Não foi só Madonna que desembarcou no Brasil nesta semana, seus seis filhos também estarão no show do Rio de Janeiro! Conheça mais sobre cada um

A cantora Madonna tem seis filhos - Lourdes, Rocco, David, Mercy e as gêmeas Stella e Estere. Todos eles acompanharão a mãe no show gratuito realizado na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. Seguindo os passos da diva pop, os jovens também atuam no universo artístico. Conheça mais sobre cada um!

Ainda na última semana, Madonna fez uma postagem emocionada em homenagem aos filhos. Na legenda, ela compartilhou que David, Mercy, Estere e Stella, que estavam com ela na “Celebration tour”, “não pararam de ensaiar e estudar” enquanto ela estava internada em estado grave, em 2023. Além disso, ressaltou que os filhos foram a maior motivação para a realização dos shows após o quadro de infecção bacteriana.

Não é de hoje que os herdeiros acompanham a famosa nos shows. Na estreia da turnê que marca as quatro décadas de sua carreira, realizada em Londres no último ano, a caçula Estere, de 11 anos, esteve no palco dançando 'voguing', estilo que surgiu na cena underground de Nova York nos anos 1970, tornou-se popular na década de 1980 e hit global com a canção e o clipe "Vogue", de 1990.

Além disso, no show do dia 4, David Banda, destaque ao violão durante a execução de "Mother and father" e Mercy James, que toca piano em "Bad girl", também estarão no palco. Por isso, confira mais detalhes sobre os seis filhos de Madonna:

Lourdes Maria é a primogênita da cantora. Com 27 anos, é fruto do antigo relacionamento entre Madonna e o ator cubano Carlos Leon. Lourdes atua como modelo, dançarina e cantora, dando os primeiros passos no mundo artístico com o apoio da mãe.

Em agosto de 2022, ela se lançou na carreira musical com "Lock&Key" e passou a adotar o nome artístico Lolahol. Lourdes não está na estrada com a “Celebration tour", mas já esteve presente em excursões anteriores, nos bastidores, como camareira.

Rocco Ritchie é também filho do cineasta Guy Ritchie. Aos 24 anos, vem se destacando nas artes plásticas. Sua exposição mais recente chama-se “Pack and Punch” e aconteceu em Miami entre os dias 10 e 11 de abril. Antes disso, Rocco já expôs em Londres, usando o pseudônimo “Rhet” para não ser reconhecido como o “filho de Madonna”.

Apaixonado por esportes radicais, ele pratica parkour e já participou de competições de motociclismo. Já esteve no Brasil como bailarino da mãe e foi na turnê “Sticky and Sweet”, de 2008. Aos 12 anos, o garoto adorava se apresentar ao lado dos B-boys que faziam acrobacias durante o show.

David Banda foi o primeiro amor maternal de Madonna por uma criança que ela não gerou biologicamente. Durante uma viagem ao lado do então então marido, Guy Ritchie, ao Malaui, na África, a popstar o conheceu ao vistar um dos orfanatos locais, foi quando o casal decidiu adotá-lo.

Com 18 anos, se dedica ao estudo da música. Ele participa da "Celebration tour" como um dos violonistas do grupo que acompanha a mãe. Na adolescência, foi jogador de futebol, fazendo parte do time de juniores do Benfica, em Lisboa, dos 11 aos 15 anos.

Mercy, de 17 anos, também nasceu no Malawi e chegou à família em 2009, após Madonna se separar de Guy Ritchie. “Eu conheci Mercy depois do meu filho David, eles estavam vivendo em orfanatos diferentes. Ela estava com malária e David com pneumonia. Quando eu os segurei em meus braços, eu sussurrei que iria cuidar deles. Eu prometi que eles iriam crescer e ficar saudáveis", disse a famosa durante a inauguração do hospital The Mercy James Institute for Pediatric Service, em 2017.

A jovem é música e vem se dedicando especificamente ao estudo de piano. Em apresentações da "Celebration tour", já mostrou seu talento nos teclados, ao tocar na faixa “Bad girl”.

As gêmeas Stella e Estere, também nascidas no Malawi, têm 11 anos. De acordo com a cantora, Stella tem talento com o piano, enquanto Estere demonstra interesse em dança.

Estere tem roubado a cena durante a turnê ao dançar a música “Vogue”, já Stella, mostra todo seu talento durante “Don’t tell me”.

