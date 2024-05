Maria Gadú revela motivo para não ter se assumido para família: ‘Não contei’

Maria Gadú revela motivo inusitado para não precisar 'sair do armário' e assumir sua orientação sexual para a família durante a infância

Na última quarta-feira, 15, Maria Gadú surpreendeu ao revelar que nunca precisou 'sair do armário' ou assumir sua orientação sexual para a família. Em uma conversa sincera com o podcast ‘Desculpa Alguma Coisa’, a cantora compartilhou que seus familiares ‘sempre souberam’ de sua sexualidade por conta de um motivo inusitado desde a infância.

Durante a conversa, que foi comandada por Tati Bernardi, a dona da canção ‘Shimbalaiê’ explicou que nunca precisou contar para a família que era lésbica: "Não contei, né? Eu uso cueca desde os 6 anos. Meu irmão de criação usava. Eu fiquei: 'Por que eu tô usando isso e ele isso? É confortável, é maravilhoso'”, ela revelou o motivo inusitado.

“E aí minha família foi entendendo”, completou Gadú, que ainda aproveitou a oportunidade para detalhar a relação conturbada com seu pai durante a infância: "Quando conheci meu pai, eu tinha 12 anos. Ele largou a gente na maternidade e vazou. Fui criada pelo meu avô paterno que sempre fez um pacto de verdade comigo”, disse.

“Eu sempre soube que meu pai era casado, que eu tinha um irmão, meu avô levava fotos pra eu ver. Eu fui voyeur da vida do meu pai. A gente está se reaproximando. Tô tentando fazer um esforço sério, tô perdoando ele e a gente voltou a se falar”, a cantora detalhou o atual relacionamento com o pai depois de ter sido criada por sua mãe, madrinha e avô.

Por fim, Gadú também relembrou a época da escola e explicou que sofria preconceito, mas que sempre rebateu e inclusive, fez questão de contar para todos sua sexualidade "Na escola, fui eu que contei pra todo mundo quando fiquei com a primeira menina. Sofri uns preconceitos cotidianos, mas o meu lugar de me defender era um deboche”, disse.

Vale ressaltar que Maria Gadú se relacionada com a artista plástica Ana Paula Pope desde 2021, e oficializaram sua união em 2023. Juntas, elas são mães da pequena Alice, de um ano de idade. Importante destacar que a bebê tem três mães: Maria Gadú, Ana Paula, e Vanessa Corrêa, irmã de Gadú, que foi quem gerou a bebê em seu ventre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por || m a r i a g a d ú || (@mariagadu)

Maria Gadú comemora primeiro ano da filha:

A cantora Maria Gadú reuniu a sua família e os amigos para celebrar o aniversário da filha, Alice, de 1 ano, em uma casa no Rio de Janeiro. A estrela organizou uma comemoração intimista e com direito a muito amor e alegria. Nos stories do Instagram, ela mostrou momentos que foram compartilhados pelos amigos e mostraram a aniversariante.